Evropske fudbalske lige u direktnim prenosima na Arena Sport kanalima

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Naredna tri dana očekuju nas nova fudbalska uzbuđenja. U Ligi šampiona u utorak 3. novembra od 21.00 čas pratićemo susrete Atletiko Madrid-Bajern (Arena 1 Premium) i Barselona-Aston Vila, koji će direktno prenositi Arena 3 Premium. Naredni dan, u srijedu 4.11. od 18.45 časova na programu je utakmica AEK-Real Madrid (Arena 2 Premium), dok od 21.00 čas igraju Lajpcig-Mančester Siti (Arena 1 Premium).

U Konferenciskoj ligi, u četvrtak 5. novembra od 18.45 časova pratićemo susrete Crvena Zvezda-Inter Eskaldes (Arena 1 Premium) i Mjelbi-Borac Banjaluka (Arena Sport 1). U Ligi Evrope, izdvajamo meč Milan-Ferencvaroš, koji će takođe biti odigran 5. novembra od 18.45 časova uz direktan prenos na Arena Sport 3 TV kanalu.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!