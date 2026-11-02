Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević prvi put zajedno pred sarajevskom publikom

Muzika, poezija i bezvremenske pjesme u posebnoj večeri koja spaja dva umjetnička svijeta – 2. decembra u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo

Izvor: m:tel

Neke pjesme čuvaju uspomene, neke nas vraćaju ljudima i trenucima koje ne zaboravljamo, a neke jednostavno nikada ne prestaju da nas dotiču. Upravo takvo veče očekuje sarajevsku publiku 2. decembra, kada će Ivan Bosiljčić i Jelena Tomašević prvi put zajedno nastupiti pred publikom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Poznati po svojim različitim, ali podjednako snažnim umjetničkim izrazima, Jelena i Ivan pripremaju koncert koji nadilazi klasičan muzički nastup. Jelenin prepoznatljivi vokal, Ivanova interpretacija poezije i muzike te njihove zajedničke izvedbe donose spoj emocija, sjećanja i bezvremenskih melodija.

„Mnogo se radujem našem zajedničkom koncertu u Sarajevu 2. decembra. Nisam dugo imala koncert u vašem gradu i mislim da smo se svi ozbiljno zaželjeli”, poručila je Jelena Tomašević govoreći o susretu sa sarajevskom publikom.

Koncert je osmišljen kroz tri umjetničke cjeline. Prvi dio večeri pripada Jeleni Tomašević i njenim prepoznatljivim pjesmama, drugi Ivanu Bosiljčiću, koji kroz glumu, muziku i poeziju gradi poseban odnos s publikom, dok završni dio donosi njihove zajedničke interpretacije i omaž velikim umjetničkim parovima koji su obilježili regionalnu kulturnu scenu.

Publiku očekuje veče u kojoj će se smjenjivati poznate melodije i snažne interpretacije, od pjesama „Oro”, „Jutro” i „Panta rei”, koje su obilježile Jeleninu karijeru, do Ivanovih emotivnih muzičkih i poetskih interpretacija. Posebno mjesto zauzimaju zajedničke izvedbe poput

„Princeze” i „Nije htjela”, pjesama koje nose posebnu emociju i čija priča nastavlja živjeti kroz nove interpretacije.

Govoreći o ideji koja povezuje muziku i poeziju u njihovom zajedničkom nastupu, Ivan Bosiljčić istakao je da je upravo taj spoj njegova posebna vrijednost: „Spoj riječi i muzike je najzanimljiviji kvalitet ovog događaja. Riječ vodi, a muzika nosi – i taj most koji se gradi upravo je ono čime se mi bavimo.”

Ivan Bosiljčić ostvario je brojne zapažene uloge u pozorištu, na filmu i televiziji, a publiku osvaja i svojim interpretacijama poezije i muzike. Jelena Tomašević jedna je od najcjenjenijih vokalnih umjetnica regionalne scene, prepoznatljiva po raskošnom glasu i pjesmama koje su odavno pronašle put do publike širom regiona.

Njihov zajednički nastup donosi priliku da se ova dva umjetnička svijeta susretnu na istoj sceni, kroz repertoar koji povezuje generacije i podsjeća na snagu muzike i riječi da prenesu ono što je ponekad teško izgovoriti.

Koncert se realizuje uz podršku kompanije m:tel.

Koncert Ivana Bosiljčića i Jelene Tomašević biće održan 2. decembra 2026. godine u Bosanskom kulturnom centru (BKC) Sarajevo, s početkom u 20 sati.

Ulaznice su u prodaji putem sistema Entrio.ba. Organizator koncerta je agencija Stars&More.