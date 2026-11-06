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m:tel kućni internet donosi optičku brzinu u svaki kutak vašeg doma

m:tel kućni internet donosi optičku brzinu u svaki kutak vašeg doma

Izvor Promo
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Uživajte u boljoj Wi-Fi pokrivenosti.

Optička brzina svuda Mtel Izvor: m:tel PR

Da li vam se dešava da u prostorijama udaljenim od rutera imate slabiji Wi-Fi signal, posebno kada se između nalaze zidovi ili druge prepreke?

Uz novu m:tel uslugu „Optička brzina svuda“, kvalitetna internet veza stiže do svih prostorija vašeg doma. Bilo da živite u prostranom stanu ili kući na više spratova, savremena FTTR tehnologija (Fiber to the Room) omogućava još bolju Wi-Fi pokrivenost zahvaljujući dodatnim uređajima postavljenim u vašem domu.

Dodatni uređaji se povezuju sa glavnim ruterom putem optičkog kabla ili Wi-Fi signala, u zavisnosti od tehničkih uslova. Usluga je dostupna novim i postojećim m:tel korisnicima kućnog interneta putem optičke mreže, uz ugovornu obavezu.

Uz bolju Wi-Fi pokrivenost, možete gledati omiljene filmove i serije u dnevnoj sobi, raditi iz kućne kancelarije ili igrati online igre u drugoj prostoriji.

U okviru usluge možete koristiti do tri dodatna FTTR uređaja, uz mjesečnu naknadu od 10 KM po uređaju. Za postojeće korisnike jednokratna naknada za instalaciju iznosi 60 KM, dok novi korisnici plaćaju redovnu naknadu za aktivaciju usluge. Održavanje opreme uključeno je u cijenu usluge.

Povežite svoj dom i uživajte u omiljenim online sadržajima, radu, učenju i zabavi gdje god vam najviše odgovara.

Za više informacija o usluzi „Optička brzina svuda“, instalaciji i uslovima korištenja posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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