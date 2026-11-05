Mjesec Sigurnog NET-a se završava, ali sigurnost na internetu ostaje važna

Zaštita od online prijetnji ne traje samo mjesec dana - uz dobre digitalne navike i Siguran NET, budite sigurni svakog dana

Izvor: m:tel

Tokom prethodnog mjeseca kompanija m:tel realizovala je kampanju „Mjesec Sigurnog NET-a“ kroz koju je podsjećala na različite situacije sa kojima se svakodnevno možemo susresti na internetu – od lažnih poruka i phishing stranica, preko lažnih nagradnih igara, do prevara koje na prvi pogled mogu izgledati potpuno vjerodostojno.

Internet je dio naše svakodnevice, pa je važno da se u online okruženju osjećamo sigurno. Pored pažljivog ponašanja i dobrih digitalnih navika, možete računati i na uslugu Siguran NET koja prepoznaje i blokira potencijalno opasne sadržaje i omogućava vam da zaštitu prilagodite svojim potrebama.

Možete pratiti sigurnosne incidente, podesiti kategorije sadržaja, kreirati liste dozvoljenih i blokiranih stranica, kao i uključiti obavještenja i periodične izvještaje.

A ako još niste aktivirali Siguran NET, vrijeme je da to uradite. Uslugu možete još uvijek da aktivirate bez naknade i da je koristite potpuno besplatno dva mjeseca.

Aktivacija je jednostavna i dostupna putem aplikacija m:GO i Moj m:tel, SMS porukom ili putem servisa Moj meni. Korisnici uslugu mogu aktivirati i dolaskom u m:tel prodajno mjesto, kao i pozivom Kontakt centru na broj 0800 50 000.

„Mjesec Sigurnog NET-a“ se završava, ali dobre navike na internetu ostaju. Budite oprezni, provjeravajte prije nego što kliknete i učinite još jedan korak ka sigurnijem digitalnom okruženju uz m:tel Siguran NET.

Više informacija pronađite na sajtu mtel.ba/siguran-net.