Yugo 55 u novoj epizodi serijala „Trgovci automobilima: Svjetska turneja“ na Discovery kanalu

Legendarni Yugo 55 biće glavna zvijezda nove epizode emisije „Trgovci automobilima: Svjetska turneja”, koja će 11. novembra u 21 čas biti premijerno prikazana na Discovery kanalu u m:tel IPTV, m:SAT, Move TV i Supernova programskoj šemi.

Izvor: m:tel

Riječ je o četvrtoj epizodi treće sezone svjetski poznatog serijala, u okviru kojeg voditelji Majk Bruer i Mark „Elvis” Pristli dolaze u Srbiju kako bi pronašli i restaurirali model iz 1989. godine, a zatim ga uporedili sa njegovim najpoznatijim evropskim rivalom, Folksvagen golfom.

Iako je tokom godina često bio na meti kritika i automobilskih šala, Yugo je ostao važan dio automobilske istorije regiona i vozilo koje je milionima ljudi omogućilo da postanu vlasnici sopstvenog automobila.

U Srbiji Majk i Elvis pronalaze Yugo 55, koji na prvi pogled djeluje kao da je u solidnom stanju. Međutim, ubrzo otkrivaju niz problema ispod haube. Pred njima je novi mehaničarski izazov – da obnove automobil i provjere šta Yugo može da ponudi decenijama nakon što je postao jedan od prepoznatljivih simbola automobilizma na ovim prostorima.

Nakon restauracije slijedi i poseban test. Majk vjeruje da Yugo može ravnopravno da se nosi sa jednim od svojih najpoznatijih savremenika, Folksvagen golfom, pa priprema niz izazova u kojima će ova dva automobila odmjeriti snage. Elvis je, međutim, znatno skeptičniji.

Može li obnovljeni Jugo da iznenadi i pokaže svoje kvalitete? Odgovor donosi upravo nova epizoda serijala „Trgovci automobilima: Svjetska turneja”.

(m:tel)