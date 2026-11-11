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Izaberite novi Philips televizor iz m:tel ponude uz čak pet godina garancije

Izaberite novi Philips televizor iz m:tel ponude uz čak pet godina garancije

Izvor Promo
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Popularna video igra na poklon uz odabrane

Izaberite novi Philips televizor iz m:tel ponude Izvor: mtel PR

Pravo je vrijeme za novi televizor! Izaberite jedan od Philips modela iz m:tel ponude i ostvarite čak pet godina garancije – dvije godine standardne i tri dodatne godine, uz registraciju na stranici www.tvpromotion.eu/ba.

Ukoliko tražite televizor kompaktnijih dimenzija, iz m:tel ponude izdvajamo Philips 43PUS7810 i Philips 50PUS7810 televizore koji uz 4K QLED tehnologiju donose bogate boje, izražene detalje i Dolby Atmos zvuk.

Za još uzbudljiviji doživljaj gledanja, tu je jedinstvena Ambilight tehnologija na odabranim Philips modelima, zahvaljujući kojoj filmovi, serije i video igre dobijaju novu dimenziju. Dinamično LED osvjetljenje prati boje i dešavanja na ekranu, stvarajući poseban ambijent i utisak da se slika proteže izvan televizora.

Izvor: mtel PR

Izaberite jedan od tri Philips Ambilight televizora iz m:tel ponude i obradujte se dodatnim poklonom! Uz novi Philips 55PUS9010, Philips 55PUS8200 ili Philips 65PUS8200, pored produžene garancije, odaberite i svoju Assassin’s Creed avanturu – jednu od igara iz popularnog serijala, u vrijednosti do 155,99 KM!

Za preuzimanje poklona potrebno je registrovati kupovinu na stranici www.tv-promotion.ba/assassins_creed/. Nakon uspješne provjere registracije, na prijavljenu imejl adresu stiže promotivni kod.

Iskoristite sjajnu priliku za nabavku novog televizora iz m:tel ponude! Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

(Mondo)

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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