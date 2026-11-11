Košarkaši Crvene zvezde, Partizana, Real Madrida direktno na Arena Sport kanalima

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Utakmice 11. kola košarkaške Evrolige za sezonu 2026/2027 igraju se od 11. do 13. novembra 2026. godine. Već u srijedu, 11. novembra 2026. od 20.45 časova igraju Partizan - Baskonia (Arena 1 Premium) i Paris - Fenerbahče (Arena 2 Premium).

Dan kasnije, u srijedu se sastaju Real Madrid - Crvena zvezda (21.00, Arena 4 Premium), dok od 20.15 časova igraju Olimpijakos i Dubai, uz direktan prenos na Arena 5 Premium TV kanalu. Još jedan derbi igra se u petak, 13. novemebra od 20.15 časova a sastaju se

Panatinaikos - Barselona (Arena 5 Premium).

Crvena zvezda na tabeli Evrolige dijeli 2. mjesto zajedno sa još pet timova - Valensijom, Fenerbahčeom, Olimpijakosom, Dubaijem i Barselonom. Naredna tri mjesta zauzimaju Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Žalgiris.

Na kanalima Arena Sporta moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice Evrolige, kao i preglede svih utakmica.

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