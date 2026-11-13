Veliko sniženje Samsung telefona u m:tel ponudi!

Sjajne cijene odabranih modela

Izvor: m:tel

Pronađite svoj novi Galaxy u atraktivnoj novembarskoj m:tel ponudi – od najnovijih preklopnih i premijum telefona do popularnih modela Galaxy A serije!

Otkrijte mogućnosti preklopnih telefona uz Samsung Galaxy Z Fold8 i Z Fold8 Ultra, koji su sada dostupni uz sniženje od čak 457 KM! Modeli koji se izdvajaju već na prvi pogled nude inovativni preklopni dizajn, raskošne ekrane i napredne Galaxy AI mogućnosti za sasvim novo iskustvo korišćenja pametnog telefona.

Ukoliko je vaš izbor vrhunski telefon klasičnog dizajna, Samsung Galaxy S26 Ultra sada je povoljniji za 320 KM. Impresivni sistem kamera, izuzetne performanse i veliki ekran čine ovaj vodeći model Galaxy S26 serije odličnim izborom za sve koji od svog telefona očekuju najbolje.

Odlične cijene očekuju vas i uz telefone popularne Samsung Galaxy A serije! Iskoristite priliku, izaberite Galaxy A27 5G uz popust od 160 KM, Galaxy A57 5G uz uštedu od 137 KM ili Galaxy A37 5G sada povoljniji za 102 KM. U ponudi potražite i Galaxy A17, uz sniženje od 34 KM.

Požurite i izaberite svoj novi Galaxy telefon iz m:tel ponude, jer akcija traje do 30. novembra 2026. godine ili do isteka zaliha.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

(m:tel)