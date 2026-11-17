Popusti do 450 KM, uz dodatne poklone i vaučere

Izvor: m:tel

Planirate kupovinu novih uređaja za svoj dom? Do 15. decembra iskoristite odličnu priliku za uštedu uz snižene cijene odabranih uređaja poznatih brendova Bosch, TCL, Rowenta, Tefal i MOVA, kao i dodatne poklone i pogodnosti.

Opremite kuhinju po sjajnim cijenama, uz kupovinu na rate!

Iskoristite odličnu priliku za kupovinu Bosch Serie 8 ugradbene rerne, snižene za čak 420 KM, uz dodatni DM vaučer od 150 KM!

Preporulujemo i Bosch mašinuza suđe sa popustom od 220 KM, uz dodatni DM vaučer od 50 KM, Bosch indukcijsku ploču snižena za 110 KM, kao i TCL frižider uz uštedu od 144 KM.

Za lakšu pripremu omiljenih jela izdvajamo Bosch kuhinjski robot snižen za 190 KM, kao i Bosch VitaPower blender uz popust od 100 KM.

Uštedite i na uređajima za pranje i sušenje veša!

Bosch veš mašina kapaciteta 10 kg snižena je za 210 KM, uz dodatni DM vaučer od 100 KM. Iz ponude izdvajamo i TCL veš mašinu sa popustom od 144 KM, kao i TCL sušilicu veša, sniženu za 206 KM. Za lakše peglanje odjeće preporučujemo Tefal parnu stanicu, uz popust od 100 KM.

Velika sniženja usisivača!

MOVA E40 Ultra robot usisivač dostupan je uz popust od čak 450 KM, dok je Rowenta X-Plorer 580 MAX snižen za 400 KM, uz dodatni DM vaučer od 50 KM. Za ljubitelje klasičnih modela, tu je i Bosch usisivač s vrećicom, snižen za 70 KM.

Za idealnu temperaturu u vašem domu izaberite TCL klima uređaj uz popust od 120 KM, kao i dodatni poklon po izboru nakon registracije na adresi https://www.teslagiveaways.com/bs/tesla-tcl-mtel/.