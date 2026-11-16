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Fudbal: Srbija-Grčka, BiH-Rumunija na m:tel TV platformama

Fudbal: Srbija-Grčka, BiH-Rumunija na m:tel TV platformama

Izvor Promo
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Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u gostima protiv Grčke u 6. kolu Lige nacija, u ponedjeljak, 16. novembra 2026. godine. Utakmica počinje u 20.45 časova, uz direktan prenos na Arena 1 Premium.

Utakmice Srbija-Grčka, BiH-Rumunija na m:tel TV platformama Izvor: Depositphotos

Nakon dosadašnjeg dijela takmičenja, reprezentacija Srbije u ovaj susret ulazi sa jasnim ciljem – da potvrdi plasman u baraž i nastavi takmičenje. Za ostvarenje tog cilja, timu Veljka Paunovića odgovara svaki rezultat osim poraza sa pet ili više golova razlike.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju utakmicu 6. kola igra u utorak, 17. novembra 2026. godine u 20:45 časova na Bilinom Polju protiv Rumunije (BHTV). Reprezentivci BiH osigurali su drugo mjesto u grupi Lige B i igraće baraž za plasman u Ligu A. Među mogućim rivalima je i Srbija.

Inače, reprezentacije su podijeljene u četiri kvalitativna ranga (lige), od najjače Lige A do najslabije Lige D, na osnovu rezultata iz prethodnog ciklusa koji se igraju svake dvije godine. Po dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe Lige A prolaze u četvrtfinale. Pobjednici četvrtfinala igraju završni turnir (Final Four) za titulu prvaka Lige nacija.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice Lige nacija, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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