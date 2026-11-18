Konkurs za m:stipendije otvoren je do 18. decembra. Prijavi se i napravi korak više ka uspješnoj karijeri!

Izvor: m:tel

Studiranje je vrijeme velikih planova, novih znanja i važnih odluka koje mogu odrediti budući profesionalni put. Ako želiš da svoje znanje pretvoriš u konkretne rezultate i napraviš prve korake ka uspješnoj karijeri, m:tel ti pruža priliku da taj put započneš uz m:stipendiju.

Konkurs za 17. generaciju m:stipendista otvoren je od 18. novembra do 18. decembra 2026. godine, a pravo prijave imaju studenti Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Saobraćajnog fakulteta u Doboju i Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci.

Kroz 16 godina realizacije ovog programa, m:tel je podržao skoro 300 istaknutih studenata u Bosni i Hercegovini, prepoznajući njihov trud, znanje i potencijal. I ove godine, 17 najuspješnijih dobiće priliku da ponesu titulu m:stipendiste i postanu dio programa koji povezuje obrazovanje, praktično iskustvo i mogućnosti za zaposlenje.

Pored finansijske podrške od 300 KM mjesečno, odnosno 400 KM za studente sa smjera Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci m:stipendije podrazumijevaju i stručnu praksu u kompaniji m:tel, gdje stipendisti imaju priliku da upoznaju stvarno poslovno okruženje, primijene stečena znanja i uče od iskusnih stručnjaka iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. Za studente koji dolaze iz drugih gradova, tokom trajanja prakse obezbijeđen je i besplatan smještaj.

Zato, ako imaš znanje, ambiciju i želju da napreduješ, prijavi se!

Sve informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave dostupne su na internet stranici www.mtel.ba/Stipendije.

(m:tel)