GTA 6 je prema procjenama prvog dana ostvario prodaju od 24,5 miliona primjeraka i prihod od 2,36 milijardi dolara, čime je oborio rekorde industrije zabave.

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Grand Theft Auto 6 (GTA 6) mogao bi postati najuspješnije izdanje u istoriji industrije zabave, nakon što je za samo jedan dan, uključujući prednarudžbe, ostvario procijenjeni prihod od čak 2,36 milijardi dolara. To je više od ukupne zarade filma „Odiseja“, koji je od premijere u julu na svjetskim bioskopskim blagajnama prihodovao 1,805 milijardi dolara.

Prema podacima analitičke platforme Sensor Tower, dugo očekivana video-igra prodata je u više od 24,5 miliona primjeraka, računajući prednarudžbe i prodaju tokom prvog dana od izlaska 19. novembra.

Riječ je o izuzetnom rezultatu za nastavak popularnog serijala kompanije Rockstar Games, na koji su igrači čekali čak 13 godina.

Poređenja radi, film „Spider-Man: Brand New Day“, koji je ove godine ostvario najveću bioskopsku zaradu, prikupio je oko 2,5 milijardi dolara tokom cjelokupnog prikazivanja.

Rockstar još nije objavio zvanične rezultate

Kompanija Rockstar Games i njena matična kompanija Take-Two zasad nisu objavile zvanične podatke o prodaji GTA 6.

Ipak, potvrdile su da je potražnja za igrom bila bez presedana.

Sensor Tower navodi da su procjene zasnovane na podacima iz elektronskih potvrda o kupovini, statističkim analizama i praćenju javnih profila korisnika na velikim gejming platformama.

Prema tim procjenama, oko 75 odsto prodatih primjeraka odnosi se na PlayStation 5, dok ostatak otpada na Xbox konzole.

Razvoj GTA 6, prema procjenama, koštao je više od milijardu dolara, što bi ovu igru učinilo najskupljim projektom u istoriji industrije video-igara.

Radnja novog nastavka smještena je u Leonidu, izmišljenu američku saveznu državu inspirisanu Floridom.

Glavni likovi su Lusija i njen partner Džejson, dvoje sitnih kriminalaca čija priča nastavlja tradiciju serijala koji kroz kriminalni svijet satirično prikazuje američko društvo.

Franšiza Grand Theft Auto postoji gotovo tri decenije i ubraja se među najpopularnije serijale video-igara svih vremena.

Očekuje se više od tri milijarde dolara prihoda

Istraživačka kompanija Niko Partners procjenjuje da bi GTA 6 do kraja godine mogao ostvariti globalni prihod veći od tri milijarde dolara.

Takav rezultat svrstao bi igru među komercijalno najuspješnija ostvarenja u istoriji industrije zabave.

Ipak, prema procjenama prilagođenim inflaciji, film „Prohujalo s vihorom“ iz 1939. godine i dalje drži izuzetno visok rezultat od približno 4,5 milijardi dolara.

Rockstar bi u narednim godinama mogao ostvariti dodatnu zaradu zahvaljujući proširenjima i onlajn sadržajima.

Kompanija još nije saopštila kada će GTA 6 biti dostupan za računare, niti kada će stići njegov dio za više igrača.

Ukoliko se ponovi uspjeh prethodnog nastavka GTA 5, onlajn režim mogao bi donijeti značajne prihode kroz kupovinu virtuelnih nekretnina, automobila i drugih dodataka.

Igrači čekali ponoć, preuzimanje oborilo rekord

Izlazak GTA 6 izazvao je ogromno interesovanje širom svijeta.

Mnogi igrači ostali su budni do ponoći kako bi među prvima pokrenuli igru, dok su pojedini uzimali slobodan dan kako bi se posvetili igranju.

Veliki broj istovremenih preuzimanja doveo je i do rekordnog internet saobraćaja kod britanskog operatera Virgin Media O2. Instalaciona datoteka igre zauzima čak 212 gigabajta, što je dodatno opteretilo mreže tokom večeri lansiranja.

Prve recenzije GTA 6 uglavnom su izuzetno pozitivne, a pojedini kritičari svrstavaju igru među najimpresivnija ostvarenja u istoriji gejminga. Specijalizovani portal IGN opisao ju je kao remek-djelo izrađeno bez kompromisa.

Sensor Tower procjenjuje da bi popularnost GTA 6 mogla smanjiti vrijeme koje igrači provode uz druge igre za jednog igrača za oko 10 odsto.

Ipak, zbog eksplicitnog sadržaja igra je podvrgnuta cenzuri u Japanu, dok, kao ni prethodni nastavci serijala, nije odobrena za prodaju u kontinentalnoj Kini.