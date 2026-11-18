GTA VI je, prema prvim recenzijama, dobio prosječnu ocjenu 99 na Metacriticu. Kritičari hvale otvoreni svijet i likove, ali zamjeraju performanse.

Izvor: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI (GTA VI) dobio je prosječnu ocjenu 99 od mogućih 100 na Metacriticu, prema prvim recenzijama objavljenim uoči najavljenog izlaska igre 19. novembra. Ukoliko se taj rezultat zadrži, novo ostvarenje studija Rockstar izjednačilo bi rekord koji je gotovo tri decenije držala igra The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Prema dostavljenim podacima, GTA VI ima ocjenu 99 na osnovu više od 100 pozitivnih recenzija kritičara. Na platformi OpenCritic naveden je prosjek od 98, uz stoprocentnu preporuku recenzenata.

Dosadašnji rekorder, Nintendova igra The Legend of Zelda: Ocarina of Time iz 1998. godine, ima prosječnu ocjenu 99 na Metacriticu, ali na osnovu 22 recenzije.

Zbog znatno većeg broja ocjena, pojedini gejming portali, među kojima su GamesRadar i Tom's Guide, već nazivaju GTA VI najbolje ocijenjenom video-igrom u istoriji.

Vidi opis GTA VI dobio gotovo savršenu ocjenu: Izjednačio rekord star 28 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube / Rockstar Games Br. slika: 14 14 / 14

Kritičari posebno hvale Vice City i glavne likove

Prema analizi 18 recenzija koju je objavio portal Output Lag, najveće pohvale dobio je otvoreni svijet igre.

Radnja je smještena u izmišljenu američku saveznu državu Leonidu, inspirisanu Floridom, a posebno se ističe Vice City, grad oblikovan po uzoru na Majami.

Recenzenti su pohvalili količinu sadržaja, raznovrsne sporedne aktivnosti i ponašanje prolaznika koji reaguju na postupke igrača. Pozitivne ocjene dobili su i glavni protagonisti, Džejson i Lusija, kao i način na koji je prikazan njihov međusobni odnos.

Prema većini analiziranih recenzija, za završetak glavne priče potrebno je oko 60 sati.

Najviše zamjerki zbog 30 frejmova u sekundi

Uprkos visokim ocjenama, kritičari su ukazali i na tehnička ograničenja.

Najčešća zamjerka odnosi se na to što konzolne verzije rade pri 30 frejmova u sekundi, bez mogućnosti izbora režima od 60 frejmova, čak ni na konzoli PlayStation 5 Pro.

Polovina recenzija obuhvaćenih analizom navodi i povremene padove performansi, naročito tokom automobilskih potjera i u gusto naseljenim dijelovima grada.

Visok početni prosjek ne mora biti i konačan rezultat, jer nove recenzije mogu promijeniti ukupnu ocjenu.

Slična situacija dogodila se 2008. godine sa igrom GTA IV, koja je na dan izlaska imala ocjenu 99 na osnovu 23 recenzije, dok je njen današnji prosjek 98.

GTA V ima ocjenu 97, pa bi GTA VI, ukoliko zadrži trenutni rezultat, postao najbolje ocijenjena igra u istoriji studija Rockstar. Ocjenjivanje od strane igrača na Metacriticu predviđeno je nakon zvaničnog izlaska igre.

Prema izvještajima objavljenim 18. novembra, ocjena 99 na Metacriticu potvrđena je i u međunarodnim medijima, ali broj recenzija nastavlja da raste, pa rezultat još nije konačan