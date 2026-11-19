Internet operater "DE-CIKS" saopštio je da je zabilježio najintenzivniji saobraćaj na internetu ikada povodom premijere igre "Grand teft auto šest" (GTA šest).

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jonas Lohrmann / imago stock&people / Profimedia

Igrači su mogli da preuzmu igru unaprijed od 10. novembra, ali su morali da sačekaju do njenog zvaničnog aktiviranja danas da bi počeli da je igraju.

Saobraćaj u centrima "DE-CIKS-a" dostigao je vrhunac od 33,03 terabita u sekundi sinoć u 20.20 časova po srednjoevropskom vremenu, saopštila je kompanija.

U njenom centru u Frankfurtu, najvećem u Evropi, saobraćaj je dostigao 22,15 terabita u sekundi, što je tek neznatno manje od lokalnog rekorda.

"Za milione igrača, to je samo klik na taster za preuzimanje. Za digitalnu infrastrukturu koja stoji iza svega, to znači pouzdani prenos ogromnih količina podataka", izjavio je Tomas King, tehnološki direktor "DE-CIKS-a".

On je dodao da je vrhunac zabilježen prije nego što je igrica zvanično aktivirana.

"Lansiranje `GTA šest` pokazuje koliko su veliki postali ovakvi digitalni događaji", rekao je King.

Igra je dostupna za konzole "plejstejšen 5" i "iks boks" serije "iks" i "es". "GTA šest" je igra sa otvorenim svijetom. Igrači mogu da slobodno lutaju gradom i preuzimaju misije kao sitni kriminalci koji traže novac i slavu kroz krađu, pljačku, trgovinu drogom i druga krivična djela.

Veličina igre trenutno je oko 200 gigabajta, a u budućnosti se očekuju nadogradnje.

(Srna)