Đoan Penjaroja: "Svi igrači Partizana su mogli bolje da odigraju"

Trener Partizana Đoan Penjaroja izneo kritiku na račun njegovih igrača, zbog lošeg nastupa u finišu meča.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana imali su jako dobru situaciju, ali na kraju nisu uspjeli da savladaju Asvel u 8. kolu Evrolige. Presudio je sam finiš meča, u kojem se tim Đoana Penjaroje nije najbolje snašao - ni pred francuskom publikom, ni sa sudijskim kriterijumom koji mu nije prijao.

Španski trener je u prvoj izjavi nakon meča govorio o problemima koje je njegov tim imao na ovoj utakmici. Smatra da se crno-bijeli nisu do posljednjeg zvižduka posvetili pobjedi protiv francuskog predstavnika, kojeg su imali na konopcima u jednom dijelu meča.

"Imali smo kontrolu utakmice, posljednja četiri minuta smo prestali da igramo našu košarku u napadu. Promašili smo lake situacije, polaganja... Ovo je Evroliga. Ne može da se završi prije 40. minuta. Nismo se dobro takmičili do kraja meča", istakao je Penjaroja.

Trener Partizana smatra da su svi igrači koje je koristio u završnici posljednje dionice morali da daju malo više, odnosno da doprinesu malo bolje.

"Ne mislim da su igrači bili umorni. Moramo da naučimo iz grešaka, da analiziramo i postanemo bolji. Igrači Asvela su vjerovali, borili se do kraja. Što se nas tiče, svi igrači su mogli bolje u posljednja tri-četiri minuta. Naši navijači su fenomenalni u svakoj prilici. Zaista šteta što za njih nismo uspjeli da dobijemo ovu utakmicu", rekao je trener Partizana.

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