Plejmejker Partizana Karlik Džouns je poslije vječitog derbija istakao da je radio na svom šutu, a da je uz podršku tima i trenera riješio duel sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN PRESS

Karlik Džouns je heroj "vječitoǵ derbija". Donio je pobjedu u meču u kome jedva da je odmarao. Igrao je 37 minuta, dao 26 poena, imao pet asistencija i četiri skoka, a na kraju je bio vidno iscrpljen. Jedva je stajao na nogama dok je davao izjavu, ali je istakao da je uživao u košarci.

"Bilo je jako intenzivno. Čovječe, nemam riječi, Nevjerovatna utakmica. Dva sjajna tima se bore za pobjedu i ovo je bila jedna od najfenomenalnijih stvari. Nekoliko šuteva nije ušlo, nekoliko odluka nije otišlo na našu stranu. Pajola je dao sjajan šut, Kevarijus je imao sjajnu blokadu", rekao je Karlik Džouns.

Na pitanje kako je pogodio odlučujući šut, kratko je rekao: "Radio sam ljetos na šutu, imam samopouzdanje. Trener i saigrači vjeruju u mene i to mi je potrebno."

Pajola takođe sjajan

Vidi opis Karlik Džouns ostao bez riječi: Otkrio kako je riješio vječiti derbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Aleksandro Pajola je završio meč sa sedam poena, ali je njegova trojka u produžetku, čini se, riješila meč. Poslije utakmice nije krio oduševljenje.

"Sjajno se osjećam, uzbuđen sam, Pobijedili smo na kraju. Da smo izgubili, bilo bi jako teško. Pokazali smo veliki karakter. Znali smo da neće odustati. Moramo da budemo bolji, sjajno smo počeli meč, ali smo se poslije mučili. Na kraju karakter i odbrana su dobili utakmicu. Na kraju smo imali nekoliko sjajnih defanzivnih reakcija", završio je Pajola.