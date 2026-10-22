Ana Ivanović bodri Partizan na "vječitom derbiju": Poslije dužeg vremena u prvom redu crno-bijelih

Ana Ivanović je uživala u evroligaškom derbiju Partizan - Zvezda iz prvog reda, prateći omiljeni tim sa bratom.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Legendarna srpska teniserka Ana Ivanović gledala je iz prvog reda evroligaški derbi Partizan - Zvezda u Beogradskoj areni. Osvajačica Rolan Garosa iz 2008. godine poznata je navijačica crno-bijelih kao i njena porodica, pa je utakmicu pratila u društvu svog rođenog brata, Miloša.

Prisustvo slavne Srpkinje na derbiju primetila je i Evroliga, pa se pohvalila time na svojim zvaničnim kanalima na društvenim mrežama.

Anina čvrsta veza sa Partizanom

Ana Ivanović je svojevremeno počela karijeru u Partizanu i nije krila da navija za crno-bijele. Kada je završila karijeru 2016. godine FK Partizan se oglasio emotivnom porukom.

"O njoj je pisano, piše se i pisaće se. Mi ćemo dodati da je uvijek bila naš ponos, da je svojim talentom, igračkim umijećem, ljepotom i dobrotom, opčinila čitav svijet. Uvijek je isticala kako i gdje je počela svoju karijeru i da je njena jedina navijačka ljubav Partizan! Zbog svega toga želimo da se zahvalimo, i da joj u ime miliona navijača crno-bijelih poželimo sve najbolje u budućnosti. Ana, hvala ti za sve i neka sreća prati tebe i tvoju porodicu!", pisao joj je tada Partizan.

Porodica Ivanović čest gost utakmica crno-bijelih

Izvor: Euroleague.tv

Brat Ane Ivanović, Miloš i njen otac Miroslav i prethodnih godina su dolazili na utakmice Partizana. Na neke su dovodili i Aninog bivšeg supruga Bastijana Švajnštajgera, koji je takođe bio skoro redovan gost crno-bijelih kada god je bio u Beogradu.

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Pogledajte 00:13 Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram Izvor: Instagram

(MONDO)