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Karlik Džouns u šoku: "Igram u Srbiji tri godine, ali sam prvi put vidio ovako nešto"

Karlik Džouns u šoku: "Igram u Srbiji tri godine, ali sam prvi put vidio ovako nešto"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Karlik Džouns je priznao da ga je iznenadio momenat kada su se navijači Partizana i Zvezde gađali bakljama usred derbija.

karlik dzouns u soku zbog navijaca na derbiju Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije drame i produžetka uspio da pobijedi Crvenu zvezdu u evroligaškom derbiju (85:82). Karlik Džouns je predvodio ekipu do trijumfa, mada je junak na kraju bio Alesandro Pajola koji je dao trojku za pobjedu.

"Imam povjerenje u sve svoje saigrače, ko god da šutira, vjerujem u njega. Svi radimo na svojoj igri, vjerujemo jedni drugom. Lakić je dodao, Pajola pogodio", rekao je Džouns poslije meča.

Crno-bijeli su držali kontrolu utakmice u većem dijelu meča, a onda je Zvezda u posljednjem kvartalu ušla u seriju i tu dionicu dobila sa 25:10 za potpuni preokret.

"Šta se dogodilo? Nismo pogađali, počelo je to da utiče na nas u odbrani. Uspjeli smo to da popravimo kasno, ali bolje ikad nego nikad. Bili smo sjajni defanzivno na kraju i biram moje momke prije njihovih uvijek. Jednostavno, košarka je igra serija, mi smo počeli sa 20:6, oni su uzvratili, mi smo odbili nalet u prvom dijelu. U drugom poluvremenu su pritisli, mi smo zadržali šansu da dobijemo meč i uspjeli smo."

"Igram u Srbiji, ali me to iznenadilo"

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Delije i Grobari se gadjaju bakljama
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Na oko tri minuta prije kraja je meč nakratko bio prekinut. Navijači su se gađali bakljama, bilo je i topovskih udara.

"Nije prekid meča uticao na nas. Igramo u Srbiji čovječe. Navikneš se na to. Ovo je moja treća sezona. Nije me iznenadilo to. Mada, prvi put u životu me je iznenadila jedna stvar. Prvi put vidim dvije grupe navijača kako se gađaju bakljama. To me iznenadilo, ali taj prekid nije uticao na nas. Naravno da je ovakva pobjeda slađa, izgubili smo nekoliko mečeva zaredom, slađe je dobiti derbi", dodaje Karlik.

"Rivs je dobar lik, došao je na savršen dan"

Novo pojačanje Partizana je Antonio Rivs, bio je u Areni i gledao trijumf novih saigrača. Karlik ne zna previše o njemu, ali jedva čeka da zaigraju zajedno.

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Karlik Džouns izjava
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Vidio sam malo kako igra, ne znam ga toliko dobro. Sada je dio crno-bijele porodice. Vjerujem u njega koliko u ostale saigrače. Nadam se da će doći sa dosta energije i da će se navići na našu hemiju. Kratko smo pričali, djeluje da je dobar lik. Došao je na savršen dan, vidio je derbi. Srećan sam zbog pobjede, dočekaćemo ga raširenih ruku. Da vidimo šta možemo da uradimo zajedno", zaključio je Džouns.

BONUS VIDEO:

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Trojka Pajole za pobedu Partizana u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga Karlik Džouns

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