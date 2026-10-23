Iskusni trener Vlade Đurović označio je trenera Ibona Navara kao krivca za poraz Crvene zvezde protiv Partizana.

Izvor: TV Arena sport

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u prvom "vječitom" derbiju ove sezone i to poslije produžetka. Nakon 45 minuta drame u "Beogradskoj areni", bilo je 85:82 za crno-bijele u čijim redovima je blistao Karlik Džouns sa 26 poena, dok je s druge strane crveno-bijele predvodio Kris Džouns sa 22. Prema riječima poznatog trenera Vlade Đurovića, pošto je Zvezda uprkos tome bila blizu pobjede, to je dokaz da je trener Ibon Navaro izgubio utakmicu.

Odmah nakon meča, Vlade Đurović je ponovo kritikovao trenera Crvene zvezde, kome čitave sezone zamjera specifične rotacije igrača, a tako je bilo i ovoga puta.

"Zvezda ima bolji tim, Navaro to nije izvukao"

Izvor: MN PRESS

"Penjaroja je vodio utakmicu da dobije, to je i uradio. Jedna lopta je odlučila. Pomenuli ste sedam igrača Partizana koji su odigrali odličnu utakmicu, možda i najbolje utakmice ove sezone. A u Zvezdi ko je igrao dobro? Čak i Nvora koji je igrao dobro i dao 16 poena nije bio sjajan, ponešto Džouns i Odželej. Sve ostalo slabo. Bez učinka Davidovac, Moneke, Đurišić, pa Boldvin, evo šta je uradio Krejmer? Izundu je takođe bio očajan i opet je Zvezda mogla da pobijedi", rekao je Vlade Đurović i dodao:

"I tu je 19 hiljada navijača, atmosfera neviđena, sve vas (Partizan, prim. aut.) to nosilo i jedva ste pobijedili Zvezdu. To je ono što smo rekli - Zvezda ima bolji tim, drugo je što Navaro to nije izvukao. I kako je počeo, potcjenjivački, za razliku od Penjaroje koji je izvukao maksimum".

Šta je Đurović zamjerio Navaru?

Vidi opis Vlade Đurović: "Da li je moguće? Ibon Navaro to ne da ne zna, nego i neće" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Kako je istakao iskusni trener, Crvena zvezda je imala sve uslove i atmosferu u ekipi poslije četiri uzastopne pobjede, ali poslije poraza sada se sve ruši i opet Ibona Navara "čeka kopanje". I Đurović ne vidi izlazak iz krize osim ako Navaro ne odluči da nekom od igrača "ne preda ključeve tima", kao što je to uradio Penjaroja.

"Zna dobro Penjaroja, i neće da kaže jer je pametan, ali zna da mu je Karlik Džouns glavni igrač, a Navaro ne da ne zna, nego ne bi volio da je neko glavni. Da li je to moguće? I da neće da proglasi ko je najbolji strijelac? Znalo se i u NBA ko je najbolji igrač i na njega igraš. Pa Leri Bird, pa Džordan.. Navaro svima govori da mogu da šutnu, pa daj neku akciju za njega, ne može da igrač čim promaši izađe. Šta on vidi u Niku Vejler-Babu, ja ne znam, da li stvarno misli da može da se dobije utakmica s njim kad je na terenu?", zaključio je Đurović.

Šta dalje za "vječite"?

Vidi opis Vlade Đurović: "Da li je moguće? Ibon Navaro to ne da ne zna, nego i neće" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Već sljedeće nedjelje je novo "duplo" kolo Evrolige i Partizan gostuje Asvelu i Žalgirisu, za šta je Đurović rekao da crno-bijeli mogu da dobiju makar jednu utakmicu, dok Crvena zvezda naredne nedjelje dočekuje Makabi i Bajern. Na konstataciju Nikole Lončara da su u pitanju "ziceri", Đurović se složio da je tako u teoriji, ali da poraz od Partizana može da napravi problem.

Podsjetimo, Crvena zvezda i Partizan su trenutno na skoru 4-3 u Evroligi i nalaze se u sredini tabele.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:07 Karlik Džouns izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)