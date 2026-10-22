Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je da je njegov tim imao ofanzivnih problema pred kraj utakmice, ali da je uspio to da poništi sa posljednja dva pogođena šuta.
Partizan je pobijedio na prvom ovogodišnjem "vječitom derbiju". Savladali su Crvenu zvezdu u produžetku i tako je sustigli na tabeli Evrolige. Đoan Penjaroja bio je zadovoljan nakon meča, iako je njegov tim vodio veći dio meča, a na kraju je tek poslije dodatnih pet minuta došao do trijumfa.
"Derbi je uvijek sjajna utakmica. Ponosan sam na igrače i navijače. Imali smo problem da postignemo poene, ali smo igrali dobru odbranu. Naravno da ćemo da napredujemo u ovim situacijama u napadu. Na kraju smo pokazali veliko srce. Promašili smo mnoge šuteve u posljednjih 15 minuta, ali smo pogodili posljednja dva šuta za tri i to je odlučilo utakmicu", rekao je Đoan Penjaroja.
Đoan Penjaroja; Pogodili smo posljednja dva šuta i pobijedili
Nakon utakmice, Partizan ima skor od četiri pobjede i tri poraza i nalazi se na korak od Top 6, a u Top 10 Evrolige. Ovako se prekinuo niz od četiri poraza koji je stigao nakon uvodne tri pobjede.