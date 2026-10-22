Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je da je njegov tim imao ofanzivnih problema pred kraj utakmice, ali da je uspio to da poništi sa posljednja dva pogođena šuta.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio na prvom ovogodišnjem "vječitom derbiju". Savladali su Crvenu zvezdu u produžetku i tako je sustigli na tabeli Evrolige. Đoan Penjaroja bio je zadovoljan nakon meča, iako je njegov tim vodio veći dio meča, a na kraju je tek poslije dodatnih pet minuta došao do trijumfa.

"Derbi je uvijek sjajna utakmica. Ponosan sam na igrače i navijače. Imali smo problem da postignemo poene, ali smo igrali dobru odbranu. Naravno da ćemo da napredujemo u ovim situacijama u napadu. Na kraju smo pokazali veliko srce. Promašili smo mnoge šuteve u posljednjih 15 minuta, ali smo pogodili posljednja dva šuta za tri i to je odlučilo utakmicu", rekao je Đoan Penjaroja.

Vidi opis Đoan Penjaroja; Pogodili smo posljednja dva šuta i pobijedili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Nakon utakmice, Partizan ima skor od četiri pobjede i tri poraza i nalazi se na korak od Top 6, a u Top 10 Evrolige. Ovako se prekinuo niz od četiri poraza koji je stigao nakon uvodne tri pobjede.