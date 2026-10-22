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Tabela Evrolige: Partizan stigao Zvezdu poslije vječitog derbija

Tabela Evrolige: Partizan stigao Zvezdu poslije vječitog derbija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Pogledajte tabelu Evrolige nakon prvog odigranog vječitog derbija između Partizana i Crvene zvezde ove sezone.

Tabela Evrolige Izvor: MN Press/flashcore.com

Nakon prvog ovogodišnjeg vječitog derbija, Partizan i Crvena zvezda izjednačeni su na tabeli Evrolige. Nakon drame, ispuštene velike prednosti crno-bijelih i produžetka, Partizan je pobijedio. Sada oba tima imaju po četiri pobjede i tri poraza poslije prvih sedam kola i nalaze se na ivici ulaska u Top 6.

Željko Obradović je pobjedom sa Panatinaikosom nad Baskonijom stigao na vrh tabele, a prate ga Fenerbahče i Olimpijakos sa po jednim porazom, ali i jednom pobjedom manje. Hapoel i Dubai imaju po pet pobjeda i dva poraza, a Valensija ima četiri pobjede i dva poraza.

Zatim slijedi cijeli niz timova sa skorom 4-3. Tu su osim, Crvene zvezde i Partizana, Barselona, Virtus i Real Madrid.

Pogledajte tabelu Evrolige poslije skoro cijelog sedmog kola:



Standings provided by Sofascore

Što se tiče donjeg dijela tabele, Baskonija i Olimpija Milano, kao i Pariz, imaju po jednu pobjedu, a na dvije pobjede su Bajern, Makabi, Asvel i Žalgiris.

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Tagovi

KK Partizan KK Crvena zvezda Evroliga

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