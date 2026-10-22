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Ibon Navaro; "Ta trojka je riješila derbi"

Ibon Navaro; "Ta trojka je riješila derbi"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Ibon Navaro istakao je da je njegov tim jako loše počeo meč sa Partizanom, a da je na kraju skok riješio utakmicu.

ibon navaro ta trojka je rijesila mec Izvor: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je jako loše počela prvi ovogodišnji vječiti derbi, imala je ogroman minus, ali je na kraju uspjela da se vrati u meč. Izborili su izabranici Ibona Navara produžetak, ali su u dodatnih pet minuta poraženi od najvećeg rivala.

Španski stručnjak na klupi Crvene zvezde poslije meča istakao da je njegov tim uspio da se vrati i da je to pohvalno, ali da ni tada nije postojala kontrola skoka u napadu što je presudilo.

"Imali smo problem jako lošeg prvog poluvremena. Morali smo da se vratimo sa pametnijom odbranom u nastavku. Nismo do kraja uspjeli da kontrolišemo defanzivni skok. Primili smo trojku nakon skoka u napadu i to je riješilo utakmicu. Da se držimo plana utakmice i uspjeli smo da se vratimo protiv jako dobrog tima što je pozitivna stvar", završio je svoje izlaganje za "Arenu sport" Ibon Navaro.

(MONDO)

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Trojka Pajole za pobedu Partizana u derbiju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Ibon Navaro KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

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