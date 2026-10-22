Trener Crvene zvezde Ibon Navaro obratio se novinarima poslije meča sa Partizanom i poraza nakon drame.

Izvor: MN PRESS

Prvi ovosezonski derbi završen je u Areni. Poslije meča Partizana i Crvene zvezde u Evroligi, na konferenciju za medije prvi sye obratio šef struke gostiju Ibon Navaro. Crno-bijeli su slavili poslije produžetka trojkom Alesandra Pajole - 85:82. Otkrio je španski stručnjak šta je bila ideja za posljednji napad u kom je Zvezda mogla da odvede meč u drugi produžetak.

"Htjeli smo da kreiramo dobru poziciju za Batlera. Uprkos promašajima, vjerovali smo u njegov šut za tri. Nije pogodio do tada, bio je u igri, radio je najbolje što može. Ušao je sa klupe sa svježim nogama. Pokušali smo da kreiramo akciju sa Kramerom da odvuče defanzivca. Ali, nismo to dobro uradili", rekao je Navaro.

Vidi opis "Razočaravajuće, posljednji šut je trebalo da uzme Batler": Navaro zna šta je koštalo Zvezdu u derbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Svjestan je šef struke crveno-bijelih gdje su sve bile greške njegovog tima u ovom meču u Areni.

"Čestitam Partizanu na pobjedi. Mislim da je pristup meču njihov bio veoma dobar, dominirali su prvo poluvrijeme. Imali 80 odsto u šutu za dva, nešto što smo morali da spriječimo. Uradili smo užasan posao u tome. Karlik je imao 15 poena u prvom poluvremenu, bili smo loši u njihovom ofanzivnom skoku. Naše prvo poluvrijeme bilo je razočaravajuće. Našli smo identitet u odbrani u trećem dijela i tada se meč promijenio. Uprkos našim promašajima i dobroj odbrani Partizana. U posljednjem dijelu se energija promijenila. Imali smo šansu da pobijedimo prije produžetka. Nismo je iskoristili. Onda je u produžetku nekoliko ofanzivnih skokova, onaj kada je Karlik pogodio trojku, to bilo važno, uz trojku Pajole koja je presudila. Moramo da naučimo iz grešaka i da analiziramo zašto je pristup u prvom dijelu bio loš i zašto smo sat vremena kasnili na meč", poručio je Navaro.