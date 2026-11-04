Šok za vječite: Crvena zvezda i Partizan više nisu favoriti za status franšize Evrolige

Crvena zvezda i Partizan više nisu među prvim favoritima za dobijanje statusa franšiže u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan trenutno nisu u igri da dobiju status franšiza u Evroligi, prenosi "Mozzartsport". Najavljeno je da će se transformacija elitnog takmičenja vršiti po fazama i u novembru bismo mogli da saznamo koja će (najvjerovatnije) četiri kluba pored akcionara postati punopravni članovi.

Španski mediji su ranije prenijeli da su favoriti Valensija, Pariz, Dubai i solunski PAOK, ali pomenuti izvor tvrdi da je Evroliga suvlasnicima predložila da to budu Valensija, Pariz i Dubai, zajedno sa Hapoel Tel Avivom i Maksima Romom čiji je jedan od suvlasnika Luka Dončić.

Navodno su klubovi akcionari na ovaj spisak dodali i PAOK koji je spreman da izdvoji između 120.000.000 i 150.000.000 evra za ulaz u elitno društvo.

Šta je sa Zvezdom i Partizanom?

Srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda nisu trenutno u igri da dobiju status franšiza, iako su dugo bili u grupi favorita, što zbog tradicije, što zbog jedinstvenog košarkaškog ambijenta.

Pojavile su se i informacije da bi njihove licence koštale 50.000.000 evra, uz prvu ratu od 12.500.000 evra i ostatak po dogovorenoj dinamici, ali beogradski vječiti više nisu prvi na listi čekanja.

To znači da ih nema u pričama za prvu raspodjelu, dok je ranije najvljeno da će tokom ove sezone biti podeljeno ukupno osam licenci, prije nego što se ozvaniči planirano proširenje na 24 tima.