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Šok za vječite: Crvena zvezda i Partizan više nisu favoriti za status franšize Evrolige

Šok za vječite: Crvena zvezda i Partizan više nisu favoriti za status franšize Evrolige

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda i Partizan više nisu među prvim favoritima za dobijanje statusa franšiže u Evroligi.

Crvena zvezda i Partizan više nisu favoriti za status franšize Evrolige Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Partizan trenutno nisu u igri da dobiju status franšiza u Evroligi, prenosi "Mozzartsport". Najavljeno je da će se transformacija elitnog takmičenja vršiti po fazama i u novembru bismo mogli da saznamo koja će (najvjerovatnije) četiri kluba pored akcionara postati punopravni članovi.

Španski mediji su ranije prenijeli da su favoriti Valensija, Pariz, Dubai i solunski PAOK, ali pomenuti izvor tvrdi da je Evroliga suvlasnicima predložila da to budu Valensija, Pariz i Dubai, zajedno sa Hapoel Tel Avivom i Maksima Romom čiji je jedan od suvlasnika Luka Dončić. 

Navodno su klubovi akcionari na ovaj spisak dodali i PAOK koji je spreman da izdvoji između 120.000.000 i 150.000.000 evra za ulaz u elitno društvo.

Šta je sa Zvezdom i Partizanom?

Srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda nisu trenutno u igri da dobiju status franšiza, iako su dugo bili u grupi favorita, što zbog tradicije, što zbog jedinstvenog košarkaškog ambijenta.

Pojavile su se i informacije da bi njihove licence koštale 50.000.000 evra, uz prvu ratu od 12.500.000 evra i ostatak po dogovorenoj dinamici, ali beogradski vječiti više nisu prvi na listi čekanja.

To znači da ih nema u pričama za prvu raspodjelu, dok je ranije najvljeno da će tokom ove sezone biti podeljeno ukupno osam licenci, prije nego što se ozvaniči planirano proširenje na 24 tima.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan

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