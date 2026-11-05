Trener Partizana Đoan Penjaroja oglasio se pred meč sa Makabijem u Evroligi.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan u petak od 20.45 u "Beogradskoj areni" igra vrlo važnu utakmicu 10. kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva - i želi da prekine negativan niz. Partizan je izgubio pet od posljednjih šest mečeva u Evroligi i ima skor 4-5, što želi da vrati na "nulu" pred nastavak sezone.

"Prije svega, 100 odsto smo fokusirani samo na sutrašnju utakmicu, a ne na naredne mečeve. Jasno je da igramo četiri vezana meča kod kuće, ali ne možemo odjednom odigrati sve u našoj dvorani. Fokus je maksimalan na Makabi - radi se o veoma dobrom, talentovanom timu koji ima sjajnog trenera. Tačno je da su izgubili posljednje utakmice i da imaju određene probleme, nalik mnogim ekipama u ovoj Evroligi, ali to je i dalje izuzetno veliki tim", rekao je Penjaroja pred meč.

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Znam za te priče, ali nemojte tako da razmišljamo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Prema njegovim riječima, nekoliko igrača ima probleme, ali očekuje sličan sastav kao i u posljednjim mečevima - s tim da je opet pitanje da li će svi biti spremni.

"U toku sezone nije lako uklapati nove igrače. Imamo iskustva u Evropi i u ovoj Evroligi, treba nam vremena za trening, ali je jasno da su Rivs i Frenks iz dana u dan sve bolji. Upoznaju naša pravila i igraju kvalitetnije svakog dana. Takođe, Marinković se vratio u tim, ali nakon povrede moramo ponovo ući u pravi ritam", dodao je Penjaroja.

Problemi u Makabiju?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Uoči meča priča se da Makabi ima dosta problema sa narušenom hemijom u svlačionici, pa bi tako ceh mogao da plati iskusni centar Danijel Tajs.

"Znam za te priče. Ali ako budemo razmišljali na način da oni imaju probleme, lošu hemiju ili da slabo igraju odbranu - problem ćemo imati mi! Takmičimo se protiv veoma dobrog tima sa izuzetno talentovanim igračima. Tačno je da su u odbrani imali problema na posljednjim mečevima, ali oni uobičajeno igraju veoma dobro, i to često bolje u gostima nego kod kuće. Za nas je ovo izuzetno važna i nimalo laka utakmica. Moramo pružiti 100 odsto svojih mogućnosti, u protivnom nemamo šanse", rekao je Penjaroja.

Saša Đorđević je nedavno izjavio kako je prednost za Penjaroju i Navara to što su stranci, pa ne čitaju lokalne medije i nisu pod pritiskom javnosti i složio se sa tim: "Potpuno se slažem sa Sašom! Ne čitam vaše medije... Dobro, bar se trudim da ne čitam".

"Moramo više da asistiramo. Jasno je da moramo da popravimo koncentraciju pri odbrambenim skokovima. Mislim da stvaramo dobre pozicije za šut, a naš posao kao trenera jeste da pomognemo timu da izgrađuje još bolje šanse. Za igrače koji na treningu imaju dobre procente, nije uobičajeno da se muče pod pritiskom odbrane u ovakvim situacijama, ali radimo na tome", zaključio je Penjaroja.