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Navaro ostavio Motlija u Beogradu: Zvezda riješila problem sa Kolokom pred meč sa Olimpijakosom

Navaro ostavio Motlija u Beogradu: Zvezda riješila problem sa Kolokom pred meč sa Olimpijakosom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda će protiv Olimpijakosa igrati sa dvojicom centara - Kristijanom Kolokom i Ebukom Izunduom. Džonatan Motli nije otputovao.

Džonatan Motli ne igra za Crvenu zvezdu protiv Olimpijakosa Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će pokušati u Atini da napravi iznenađenje i da pobijedi Olimpijakos. U avionu za Grčku se nije našao Džonatan Motli, ali jesu Kristijan Koloko i Ebuka Izundu. Ibon Navaro je doio odluku na koga računa.

Prema informacijama "Meridian sporta" postojao je problem sa Kolokom i administracija Zvezde je uložila ogroman napor kako bi obezbijedila papirologiju za njega. Pošto je državljanin Kameruna, ulazak u zemlje Evropske unije je nešto komplikovaniji.

Uspjeli su crveno-bijeli sve to da riješe, pa će tako Koloko igrati na utakmici protiv Olimpijakosa koja se igra u petak od 20.15 časova u Atini.

Na ovaj način je Navaro pokazao i ko trenutno ima prednost u centarskoj liniji. Koloko je očigledno siguran na "petici", pa će španski stručnjak da rotira u skladu sa utakmicama i rasporedom koji tim ima.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Olimpijakos Džonatan Motli Evroliga

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