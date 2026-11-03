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Pedro Martinez: "Ne računamo na Kampaca, to je sve što mogu da kažem"

Pedro Martinez: "Ne računamo na Kampaca, to je sve što mogu da kažem"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fakundo Kampaco je još jedan u nizu košarkaša koji su van stroja i neće igrati protiv Crvene zvezde.

Fakundo Kampaco ne igra za Real protiv Crvene zvezde Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Pedro Martinez je potvrdio loše vijesti, povreda Fakunda Kampaca je ozbiljna. Iskusni Argentinac je doživio povredu mišića i bilo je neizvensno da li će se naći na terenu 12. novembra kada Real Madrid bude igrao potiv Crvene zvezde, ali sada je izvjesno da ga neće biti.

Ove sezone je 35-godišnji plejmejker prosječno imao 9,7 poena i 4,9 asistencija u devet mečeva u Evroligi, a sada je trener kraljevskog kluba priznao da situacija nije dobra. Ne samo sa Kampacom.

"Nema dobrih vijesti. Igrači će propuštati mečeve koje ne želimo da propuste i žao mi je zbog njih, pogotovo Jantunea i Deka koji su povređeni na duže i propustiće mnogo mečeva, dobar deo sezone.A žele da igraju i to je problem za tim. Igramo mnogo utakmica i zato imamo dubok sastav. Sada je prava prilika da ga iskoristimo. Dobra je prilika za igrače koji su naporno radili, ali nisu mnogo igrali", rekao je Pedro Martinez. 

Šta je sa Kampacom? 

Istakao je Pedro Martinez da se razmišlja o povratku Elija Ndijaea u klub, a onda je otkrio šta je sa Kampacom. 

"Povredio je mišić noge. Ne znam sve tačno, ali ne računamo na njega, to je sve što mogu da kažem. Nemam nikakve nove informacije i ne mogu da dam procjenu kada će nazad", rekao je on. 

Ipak Nik Smit bi mogao da bude jedan od pet povređenih košarkaša koji će nastupiti protiv Crvene zvezde.

"Računali smo na njega za Panatinaikos, ali za sada nije mnogo trenirao. Ali računamo na njega jer je zdrav", rekao je Martinez.

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Tagovi

Fakundo Kampaco KK Real Madrid KK Crvena zvezda košarka Evroliga

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