Sjajne vijesti za Olimpijakos, loše za Zvezdu: Barcokas izvodi najjači tim protiv Navara

Olimpijakos se priprema za meč protiv Crvene zvezde sa gotovo najjačim timom, uprkos povredi Montera.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u 10. kolu Evrolige gostuje Olimpijakosu, a tim Jorgosa Barcokasa će na domaćem terenu igrati u gotovo najjačem sastavu. Iako je Žan Montero povrijeđen i na terenu neće biti šest mjeseci, šampion Evrolige može da računa na iskusnog Evana Furnijea, a timu će se pridružiti i Džon Končar.

Susret je na programu u petak u 20.15 sati.

"To je veoma zahtjevna utakmica. Momentum za nas nije dobar ako se uzme u obzir način na koji Crvena zvezda igra. Igra veoma dobro, imaju veoma dobru odbranu, protivnicima dozvoljavaju najniži procenat šuta za dva poena, a u posljednje vrijeme igraju i sa preuzimanjima, tako što Odželeja stavljaju na poziciju pet. Imam veliko poštovanje prema treneru Navaru. On stvara ekipe sa identitetom i kako vrijeme prolazi, njegov tim postaje sve bolji. Utakmica će biti veoma teška i moraćemo dobro da igramo kako bismo pobijedili. Imamo veoma dobar skor u Evroligi, neporaženi smo u prvenstvu i osvojili smo Superkup. Smatramo da imamo dobru ekipu i da ćemo biti konkurentni u svim okolnostima", rekao je Jorgos Barcokas.

Furnije spreman, debituje i Končar

Olimpijakos, ma koliko vijesti o povredi Montera bile teške za crveno-bijele, ipak ima dugačku klupu. Prema tome, tim Jorgosa Barcokasa mogao bi da igra u gotovo najjačem sastavu protiv beogradskog predstavnika.

"Veoma je važno što ekipa uspijeva da odgovori na izostanke, jer su povrede glavno obilježje Evrolige. Ako postoji jedna stvar kojom nadležni treba da se bave, to je način na koji se igrači povređuju. Ako ekipa izgubi jednog ili dvojicu igrača na svakoj utakmici, mora da nastavi da se bori. Ako su igrači konkurentni i ako je u planu važno da pobjeđujemo, moramo da nadoknadimo svaki izostanak koji imamo."

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Iskusni Evan Furnije biće u konkurenciji za meč u petak. "Furnije je trenirao juče i prekjuče. Nije 100 odsto spreman, jer i dalje osjeća određene tegobe u ramenu, ali će igrati."

A, kad je u pitanju najsvježije pojačanje, Barcokas je rekao:

"Končar ima tu specifičnost da nikada nije igrao van Amerike. Poslije koledža igrao je samo u NBA ligi, a za samo nedjelju dana treninga veoma se dobro prilagodio. Sutra će igrati, a za mene je važno da ne promijeni način na koji igramo. Postepeno će pokazati i vještine koje posjeduje kao igrač. Može da razumije timsku igru i igra zajedno sa saigračima, a ne sam. Oslanja se na kolektiv i čini ga boljim. Nećete vidjeti da pokušava nešto što nije u okviru naše igre. Vjerujemo da nam odgovara", rekao je Barcokas.

Da li će Olimpijakos dovesti još neko pojačanje?

"Iskustvo mi govori da ćemo 100 odsto pogriješiti ako budemo tražili drugog Montera.Ne postoji drugi Montero. On je toliko dobar igrač, sa takvim karakteristikama, da ne možemo da pronađemo igrača koji mu je ravan. Moramo da pronađemo dobrog igrača koji možda ima drugačije karakteristike."

Izvor: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U ovom trenutku ne tražimo određene karakteristike, već tražimo dobrog igrača koji mora da ima nivo kvaliteta i da može da igra na ovom nivou. Od tog trenutka ćemo se mi prilagoditi onome što on može da nam pruži. Ne tražimo igrača koji je dobar u igri jedan na jedan, koji je dobar šuter ili dobar asistent. Tražimo dobrog igrača i vjerujemo da odatle možemo da ga uklopimo u filozofiju ekipe. Ne radimo to pod pritiskom hitnosti. Jesmo na tržištu i tražimo, ali ne smatramo da moramo da donesemo ishitrenu odluku."

"Ne smatramo da nas vrijeme toliko pritiska. Kada pronađemo dobrog igrača i kada bude mogao da dođe, dovešćemo ga. Talenat je neophodan, dubina rostera je važna. Sto odsto smo posvećeni tome, ali pratimo i tržište, razgovaramo sa agentima igrača, sa ljudima iz Amerike, Evrope, Australije i drugih dijelova svijeta. Smatramo da ćemo, kada se pojavi igrač koji takođe bude želio da dođe i igra u ovom ritmu, napraviti potez", rekao je Barcokas o eventualnom pojačanju Olimpijakosa.

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