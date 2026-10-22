Džon Končar potpisao za crveno-bijele: NBA Srbin konačno stigao u Evroligu

Dugogodišnji NBA košarkaš srpskog porijekla Džon Končar stigao je u Evroligu. Olimpijakos ga je potpisao i on je stavio paraf na ugovor za dvije godine.

Izvor: Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Džon Končar je stigao! Dugo se šuškalo o tome da bi američki košarkaš srpskog porijekla mogao da se nađe u Evropi, a sada se to desilo. Potpisao je ugovor na dvije godine sa Olimpijakosom i sa njim u timu će Jorgos Barcokas juriti na novu titulu.

Džon Končar ima 30 godina, rođen je u Čikagu 1996. godine i nastupa na mjestima beka i krila. Završio je koledž Perdju Fort Vejn, a iako nije bio draftovan, Memfis ga je potpisao 2019. godine. Zadržao se u Memfisu sve do 2026. godine, postao jako bitan u sastavu tima, a onda je 2026. napustio ekipu.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nakon više od 300 mečeva u Memfisu, potpisao je za Jutu, završio je sezonu 2025/26 u Juti, ali nakon 26 odigranih mečeva u timu Džeza nije ostao u ekipi. Trejdovan je zajedno sa Kodijem Vilijamsom u Minesotu 29. avgusta 2026, ali su ga Timbervulvsi odmah otpustili.

Potpisao je ugovor sa NBA šampionima Njujork Niksima u septembru, ali je i odatle otpušten i sada je stigao u Olimpijakos gdje će probati da postane jedan od ključnih šutera tima uz Evana Furnijea. U NBA ligi je zapravo u Juti imao najveću ulogu, davao je šest poena po meču uz tri asistencije, dvije ukradene lopte, jednu blokadu i 5,7 skokova prošle godine. U Memfisu je godinama bio opcija sa klupe, sada se očekuje mnogo više od njega.

Ima veze sa ovim prostorima, što nagovještava njegovo prezime. Za sada samo znamo da ima i srpsko porijeklo, što i ne čudi s obzirom na to da je u Ilinoisu i baš u Čikagu mnogo srpskih iseljenika.