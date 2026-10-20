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Šampion Evrope čeka Zvezdu bez najboljeg napadača: Veliki udarac za Olimpijakos

Šampion Evrope čeka Zvezdu bez najboljeg napadača: Veliki udarac za Olimpijakos

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Olimpijakos će protiv Crvene zvezde igrati bez Evana Furnijea, jer je povrijeđen. Veliki udarac za šampiona Evrope, jer će nedjeljama biti bez Francuza.

Olimpijakos će protiv Crvene zvezde igrati bez Evana Furnijea Izvor: MN PRESS

Košarkaš OlimpijakosaEvan Furnije (33) zbog povrede ramena biće van stroja 20 dana, saopštio je evropski šampion.

Francuski as neće igrati protiv Fenerbahčea kod kuće, potom će preskočiti gostovanje Bešiktašu u Istanbulu i tri vezana meča u Atini protiv Armanija, Crvene zvezde (6. novembra) i Dubaija.

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas odranije zbog nediscipline ne može da računa na suspendovanog Tajlera Dorsija, a pod znakom pitanja za Fenerbahče je i Žoan Montero. Takođe, probleme sa leđima imao je prethodnih dana i Nikola Milutinov, pa je zbog udarca propustio gostovanje Barseloni prošle sedmice.

Šta čeka Zvezdu do Olimpijakosa?

Neće Crvena zvezda još dugo razmišljati o gostovanju šampionu Evrope početkom novembra, jer je trenutno samo "vječiti derbi" u punom fokusu ekipi Ibona Navara. Zvezda će gostovati Partizanu u četvrtak, 22. oktobra od 20.45 časova. Poslije toga će sljedeće sedmice dočekati Makabi u utorak, 27. oktobra (20 časova), pa Bajern u četvrtak, 29. oktobra (20 časova).

Tek poslije te serije utakmica, Zvezda će gostovati Olimpijakosu 6. novembra na početku duge turneje, tokom koje će uzastopno igrati na gostovanjima i protiv Reala 12. novembra, Armanija 17. novembra i Barselone, 20. novembra.



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KK Olimpijakos KK Crvena zvezda Evroliga

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