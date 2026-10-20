Olimpijakos će protiv Crvene zvezde igrati bez Evana Furnijea, jer je povrijeđen. Veliki udarac za šampiona Evrope, jer će nedjeljama biti bez Francuza.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš OlimpijakosaEvan Furnije (33) zbog povrede ramena biće van stroja 20 dana, saopštio je evropski šampion.

Francuski as neće igrati protiv Fenerbahčea kod kuće, potom će preskočiti gostovanje Bešiktašu u Istanbulu i tri vezana meča u Atini protiv Armanija, Crvene zvezde (6. novembra) i Dubaija.

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas odranije zbog nediscipline ne može da računa na suspendovanog Tajlera Dorsija, a pod znakom pitanja za Fenerbahče je i Žoan Montero. Takođe, probleme sa leđima imao je prethodnih dana i Nikola Milutinov, pa je zbog udarca propustio gostovanje Barseloni prošle sedmice.

Šta čeka Zvezdu do Olimpijakosa?

Vidi opis Šampion Evrope čeka Zvezdu bez najboljeg napadača: Veliki udarac za Olimpijakos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Neće Crvena zvezda još dugo razmišljati o gostovanju šampionu Evrope početkom novembra, jer je trenutno samo "vječiti derbi" u punom fokusu ekipi Ibona Navara. Zvezda će gostovati Partizanu u četvrtak, 22. oktobra od 20.45 časova. Poslije toga će sljedeće sedmice dočekati Makabi u utorak, 27. oktobra (20 časova), pa Bajern u četvrtak, 29. oktobra (20 časova).

Tek poslije te serije utakmica, Zvezda će gostovati Olimpijakosu 6. novembra na početku duge turneje, tokom koje će uzastopno igrati na gostovanjima i protiv Reala 12. novembra, Armanija 17. novembra i Barselone, 20. novembra.



