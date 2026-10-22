logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijakos dovodi Srbina iz NBA lige: Sa njim hoće da odbrane titulu u Evroligi

Olimpijakos dovodi Srbina iz NBA lige: Sa njim hoće da odbrane titulu u Evroligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kako stvari stoje Džon Končar bi NBA ligu mogao da zamijeni Evroligom pošto je Olimpijakos blizu njegovog potpisa.

Džon Končar dolazi u Olimpijakos Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Olimpijakos je počeo novu sezonu sa dosta oscilacija i već neko vrijeme traži pojačanje. Kako stvari stoje novi igrač crveno-belih iz Pireja postaće Džon Končar, košarkaš srpskog porijekla koji stiže iz NBA lige.

Prema informacijama do kojih je došao grčki "Atletiko", Končar je veoma blizu potpisa i dolaska u redove aktuelnog šampiona Evrolige. Dakle, sa njim žele da pokušaju da odbrane titulu u elitnom takmičenju.

Jedna od njegovih prednosti je i ta što može da pokriva pozicije i beka i krila što bi moglo da bude od velikog značaja za tim Jorgosa Barcokasa u nastavku sezone.

Končar je u NBA ligi odigrao ukupno 363 meča i ima prosjek od 4,3 poena, 4 skoka i 1,5 asistencija po meču.

Ko je Džon Končar?

Džon Končar  je rođen u Čikagu i tamo je završio srednju školu, dok mu je koledž bio "Purdju". Nije odabran na draftu 2019. godine, ali je uspio da se izbori za dvosmjerni ugovor sa Memfisom i da tamo provede sedam godina, uz povremene odlaske u Razvojnu ligu. U februaru ove godine je trejdovan u Jutu, pa je u avgustu poslat u Minesotu, a samo tri nedjelje kasnije u Njujork Nikse koji su ga otpustili i sada je slobodan igrač.

Prethodnih godina je otkriveno da ima i srpsko porijeklo i da mu je deda po ocu bio Srbin koji je sa prostora bivše Jugoslavije otišao u Čikago. Bilo je spekulacija da bi mogao možda da zaigra i za srpsku reprezentaciju zbog toga, ali se to nije dogodilo. Čak se spekulisalo i da bi Hrvati mogli da mu daju pasoš, ali je na kraju sve to ostalo bez realizacije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Olimpijakos Evroliga NBA liga Džon Končar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC