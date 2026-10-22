Olimpijakos dovodi Srbina iz NBA lige: Sa njim hoće da odbrane titulu u Evroligi

Kako stvari stoje Džon Končar bi NBA ligu mogao da zamijeni Evroligom pošto je Olimpijakos blizu njegovog potpisa.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Olimpijakos je počeo novu sezonu sa dosta oscilacija i već neko vrijeme traži pojačanje. Kako stvari stoje novi igrač crveno-belih iz Pireja postaće Džon Končar, košarkaš srpskog porijekla koji stiže iz NBA lige.

Prema informacijama do kojih je došao grčki "Atletiko", Končar je veoma blizu potpisa i dolaska u redove aktuelnog šampiona Evrolige. Dakle, sa njim žele da pokušaju da odbrane titulu u elitnom takmičenju.

Jedna od njegovih prednosti je i ta što može da pokriva pozicije i beka i krila što bi moglo da bude od velikog značaja za tim Jorgosa Barcokasa u nastavku sezone.

Končar je u NBA ligi odigrao ukupno 363 meča i ima prosjek od 4,3 poena, 4 skoka i 1,5 asistencija po meču.

Ko je Džon Končar?

Olympiakos, NBA'de 7 sezonda 381 maça çıkmış guard John Konchar ile görüşme halinde. (Athletiko)https://t.co/1FX4sT3w3F — Hızlı Hücum (@hizlihucum)October 22, 2026

Džon Končar je rođen u Čikagu i tamo je završio srednju školu, dok mu je koledž bio "Purdju". Nije odabran na draftu 2019. godine, ali je uspio da se izbori za dvosmjerni ugovor sa Memfisom i da tamo provede sedam godina, uz povremene odlaske u Razvojnu ligu. U februaru ove godine je trejdovan u Jutu, pa je u avgustu poslat u Minesotu, a samo tri nedjelje kasnije u Njujork Nikse koji su ga otpustili i sada je slobodan igrač.

Prethodnih godina je otkriveno da ima i srpsko porijeklo i da mu je deda po ocu bio Srbin koji je sa prostora bivše Jugoslavije otišao u Čikago. Bilo je spekulacija da bi mogao možda da zaigra i za srpsku reprezentaciju zbog toga, ali se to nije dogodilo. Čak se spekulisalo i da bi Hrvati mogli da mu daju pasoš, ali je na kraju sve to ostalo bez realizacije.

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