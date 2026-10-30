Imamo novog lidera Evrolige: Za to je "kriv" Kodi Miler Mekintajer

Kodi Miler Mekintajer je uspio da donese novu pobjedu Olimpijakosu uprkos tome što je veliki broj lidera bio van terena. Sada je crveno-bijeli tim iz Pireja na vrhu tabele zajedno sa Panatinaikosom.

Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Imamo promjenu na vrhu Evrolige! Nakon što je Panatinaikos izgubio od Anadolu Efesa uspio je Panatinaikos da stigne "zelene" na vrhu tabele.

Desetkovani tim Jorgosa Barcokasa uspio je uz sjajnu igru Kodija Milera-Mekintajera da dođe do pobjede protiv Olimpije iz Milana. Vratio se Nikola Milutinov na krakto na teren, ali bez Montera, Dorsija i Furnijea pobedio je crveno-beli tim.

Kodi Miler-Mekintajer je briljirao sa 24 poena, 4 asistencije i 3 skoka, a pratio ga je sa 23 poena i 4 skoka Saša Vezenkov, dok je Vort dao 14 poena. Kod Olimpije Kol je imao 17, Rajt 16, a Gudurić 14 poena dok je dodao 13 Burnel.

Ništa od Valensije na vrhu







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Valensija je imala šansu da takođe dođe na diobu prvog mjesta sa Panatinaikosom i Olimpijakosom, ali je na kraju Barselona pobijedila 98:94 u finišu meča. Dario Brizuela je prvo pogodio jedno bacanje, pa se onda snašao i uzeo skok nakon svog promašaja i tako završio utakmicu.

Najefikasniji u timu Barselone bio je Robinson sa 22 poena, Đoel Para je imao 19, Kevin Panter 18, a Dario Brizuela 15. Sa druge strane ni sjajnih 26 poena Armonija Bruksa nije pomoglo. Dodao je 12 Rivera, po 11 Šorts i Osetkovski, a 10 Tejlor.

U meču timova iz donjeg dijela tabele Asvel je rutinski dobio Baskoniju 94:79. Taj Taj Vašington dao je 21 poen uz 5 skokova i 4 asistencije, Peti Mils je dodao 20 i to je bilo dovoljno. Sa druge strane Kenet Farid je dao 17 poena uz 8 skokova, Santos je imao 13, Simons 12, a Stefan Joksimović 9 poena.

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