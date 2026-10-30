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Jeziva scena poslije promašaja Vase Micića: Igrači trčali da osvijeste Satoranskog, svi u hali sklanjali pogled

Jeziva scena poslije promašaja Vase Micića: Igrači trčali da osvijeste Satoranskog, svi u hali sklanjali pogled

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Tomaš Satoranski doživio je težak pad na meču Dubaija i Hapoela. Udario je iz sve snage glavom o parket, ali izgleda da mu je sada dobro.

Tomaš Satoranski udario glavom o parket Izvor: X/@SkweekSports

Užasne scene vidjeli smo u Evroligi na meču Dubaija i Hapoela iz Tel Aviva. Češki košarkaš Tomaš Satoranski je nakon promašaja Vasilija Micića pokušao da dođe do skoka, ali kako nije uspio na pravi način da se prizemlji pao je i lupio jako glavom o parket.

Odmah su igrači oba tima vidjeli da situacija nije dobra i pritrčali su. Probali su da mu pomognu, dok su igrači sa klupe od muke sklanjali lica ispod peškira. Pogledajte taj momenat: 

 "Nadamo se da nije ništa ozbiljno, to je sada najvažnije", rekao je Dimitris Itudis, a potom nakon meča saopštio dobre vijesti: "Najvažnije je moliti se da je Satoranski dobro, to je najvažnije. Svestan je i pod punom kontrolom, nadajmo se da nema ništa ozbiljno. Ljekari su ga obavijestili da je dobro. Vidjećemo da li će biti hospitalizovan ovde ili će letjeti nazad sa nama".

Šta se desilo na meču?

Vasilije Micić i Filip Petrušev su vodili svoje timove, ali je na kraju bio bolji centar. Petrušev je imao 20 poenauz 3 skoka, dok je Micić dao 15 poena, imao je 7 asistencija i 4 skoka. Dubai je pobijedio 97:83.

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Tagovi

Evroliga Hapoel Tel Aviv KK Dubai Tomaš Satoranski

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