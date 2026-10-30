Povrijeđen Nikola Mirotić, propustiće naredne mečeve Valensije

Košarkaš Valensije Nikola Mirotić se povredio i moraće na pauzu

Izvor: Profimedia

Iz Valensije nisu stigle dobre vijesti - Nikola Mirotić se povrijedio i moraće na pauzu. Iskusni evroligaš nije uspio da završi utakmicu protiv turskog Fenerbahčea u osmom kolu Evrolige, a poslije pregleda ustanovljeno je da je povrijedio aduktor lijeve noge.

"Košarkaš Valensije Nikola Mirotić nije uspio da završi utakmicu Evrolige protiv Fenerbahčea nakon što je osjetio bol u predjelu butine.

Pregledi kojima je igrač podvrgnut potvrdili su da je zadobio povredu mišića aduktora lijeve noge.

Mirotić će propustiti naredne utakmice prvog tima Valensije, a njegov oporavak i dalji tok rehabilitacije odrediće kada će moći da se vrati treninzima sa saigračima", navodi se u tekstu Valensije.

Valensija je uspjela da pobijedi na domaćem terenu, u osmom kolu Evrolige, nakon što je od Fenerbahčea bila bolja 86:78. Mirotić je u tom susretu na terenu proveo 16 minuta, imao je i 12 poena, pet skokova i jednu asistenciju i blokadu, za indeks korisnosti 16.

Valensija naredni meč igra protiv Barselone u petak u 20.30 sati.

Sve češći problemi za Mirotića

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Nikola Mirotić u aktuelnoj sezoni bilježi 13 poena, ima i 3,1 skok i skoro jednu asistenciju, dok na terenu provodi 16,5 minuta. Iako ima 35 godina i dalje je važan evroligaški igrač, ali ostaje pitanje problema sa povredama, koje su ga pratile i prethodnih sezona.

Prošle sezone mučili su ga list i stopalo, dok je sezonu ranije imao tegobe sa kukom i desnom butinom. Ipak, najdužu pauzu imao je u sezoni 2023/24, kad ga je povreda ahilove tetive odvojila od terena na dva mjeseca.

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