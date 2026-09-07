Nikola Mirotić pred velikom odlukom: Ozbiljno razmatra kraj karijere

Jedan od najboljih evropskih košarkaša Nikola Mirotić uskoro bi mogao da završi karijeru

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nikola Mirotić ozbiljno razmatra mogućnost da kaže zbogom košarci. Iskusni krilni centar trenutno je bez kluba, a prema informacijama iz Španije, odluka o nastavku karijere još nije donijeta, ali je opcija povlačenja sa parketa sve realnija. Kako navodi španski novinar Simon Kabaljero, Mirotić još nije definitivno prelomio, ali pitanje kraja karijere shvata veoma ozbiljno.

Poslije svega što je prošao tokom prethodnih godina, razmatra da je možda došlo vrijeme za kraj. Posljednji meč je odigrao 12. aprila, nakon čega ga je povreda lista udaljila od parketa i on je propustio završnicu sezone. Tokom ljeta nije bilo ozbiljnih pregovora sa klubovima, što je dodatno otvorilo pitanje da li Mirotić uopšte planira da pronađe novu sredinu.

Jedan od klubova koji je pokazao interesovanje bila je Baskonija. Ekipa iz Vitorije stupila je u kontakt sa Mirotićem kako bi provjerila postoji li prostor za eventualne pregovore, ali za sada nema informacija da je sve otišlo dalje od početnog interesovanja.

Ko je Nikola Mirotić?

Izvor: MN PRESS

Mirotić iza sebe ima karijeru ispunjenu velikim klubovima i trofejima. Nastupao je za Real Madrid, Čikago Bulse, Nju Orleans Pelikanse, Milvoki Bakse, Barselonu, Olimpiju iz Milana i Monako. Ipak, jedan trofej mu nedostaje - nikada nije uspio da osvoji Evroligu, ali je bio MVP ovog takmičenja 2022.

Rođen je u Podgorici, ali je na reprezentativnom nivou izabrao Španiju. Sa tom selekcijom postao je prvak Evrope 2015, dok je godinu kasnije osvojio bronzu na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru.

Sada je pred njim možda i najveća odluka u karijeri. Mirotić može da potraži novi klub i nastavi da igra, ali sve ozbiljnije razmišlja i o tome da više ne izlazi na parket. Za sada je budućnost jednog od najpoznatijih evropskih košarkaša potpuno otvorena.