Španski košarkaš crnogorskog porekla Nikola Mirotić zainteresovan za povratak u Barselonu čiji je dres nosio četiri godine.

Izvor: Profimedia

Svako ljeto tokom posljednjih nekoliko godina donese nam i sagu koja uključuje Nikolu Mirotića i srpske klubove. Prije nekoliko godina igrač crnogorskog porijekla bio je veoma blizu Partizana, dugo se već pominje i interesovanje Crvene zvezde, ali... Ni ovog ljeta neće doći do saradnje!

Nikola Mirotić se ponovo seli, jer nema potrebe da ostaje u Monaku koji ima ogromne finansijske i organizacione probleme. Preselili su se u Evrokup, izbačeni iz svih takmičenja u Francuskoj i praktično su "raspustili" skupocjeni tim iz prethodne sezone. Mirotić će to iskoristiti da se vrati u Barselonu, tvrdi "Mundo Deportivo".

Vidi opis Ništa od Crvene zvezde i Partizana: Evo gdje ide Nikola Mirotić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Instagram/stefancvija Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Alessandro Catellani/IPA Sport / / IPA / Profimedia Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Savino Paolella/IPA Sport / ipa- / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Instagram/bogoslovija_prizren/printscreen Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Fabrizio Carabelli/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 15 15 / 15 AD

Barselona nije uspjela da angažuje Sivlana Fransiska, Žana Montera ili Majka Džejmsa, ali nije daleko od potpisa sa kapitalnim pojačanjem za narednu takmičarsku godinu. Navodno, Mirotić je zainteresovan da se tri godine nakon rastanka vrati u Barselonu sa kojom je svojevremeno imao veoma buran rastanak - nakon četiri godine koje su proveli zajedno.

Odlazak iz Španije nije bio uspješan za Nikolu. Dvije godine proveo je u Olimpiji iz Milana, pa jednu u Monaku i utisak je da je te godine "potrošio" bez adekvatnih uspjeha u Evroligi. Iako već godinama važi za jednog od najboljih igrača na svojoj poziciji u evropskoj košarci, Mirotić nije bio u situaciji da se bori za trofej ili da učestvuje na Fajnal-foru u društvu najboljih evropskih timova.

Prethodna sezona za Mirotića nije bila uspješna ni zbog brojnih sitnih povreda koje su ga mučile. Uprkos njima odigrao je 31 meč u Evroligi, uz prosjek od 11 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije po meču. Te brojke privukle su interesovanje drugih timova u Evroligi, pa se prethodnih nedelja pričalo o prelasku u Crvenu zvezdu ili čak potpisu za Partizan - što bi bio jedan od najvećih šokova u evropskoj košarci. Navodno, za Mirotića su zainteresovani i drugi klubovi, ali bi neočekivano on mogao da potpiše za Barselonu!

Bonus video:

Pogledajte 00:54 Nikola Mirotić aplauzima ispraćen iz Arene Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)