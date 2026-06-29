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Šokantna vijest: Nikola Mirotić poslije svega ipak dolazi u Partizan!?

Šokantna vijest: Nikola Mirotić poslije svega ipak dolazi u Partizan!?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nakon finansijskog kraha Monaka, Nikola Mirotić razmatra sedam opcija, među kojima je i Partizan. Šta to znači za njegovu karijeru?

nikola mirotic poslije svega dolazi u partizan Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavni košarkaš Nikola Mirotić napustiće ovog ljeta Monako zbog velikog finansijskog kraha kluba sa Azurne obale, a gotovo svakodnevno stižu nove vijesti o njegovoj narednoj destinaciji. Nakon što se u medijima pojavila informacija da ga želi Crvena zvezda, sada je u priči navodno opet i Partizan.

Tako makar piše "Sportando" koji ističe da je sedam opcija ispred Nikole Mirotića, između ostalog jedna je i Beograd i to dres crno-bijelih.  

"Među najzanimljivijim destinacijama su istanbulski giganti: Anadolu Efes, Fenerbahče, pa čak i Bešiktaš, koji je odnedavno novi član Evrolige i potencijalno zainteresovan za simboličan transfer podvig. Takođe vrijedi obratiti pažnju na Partizan, klub koji je već bio blizu potpisivanja Mirotića prije tri godine, prije njegove odluke da pređe u Milano, kao i na izraelske opcije Hapoel Tel Aviv i Makabi Tel Aviv, od kojih su oba kluba sposobna da ispune značajne finansijske zahtjeve", navodi se u tekstu "Sportanda" i dodaje da je hipotetička opcija i odlazak u Budućnost iz Podgorice, što je najmanje vjerovatno.

Za sada je u pitanju ipak samo spekulacija pošto iz Partizana nije bilo signala da će "krenuti po Mirotića", iako bi igrački gledano apsolutno odgovarao ekipi Đoana Penjaroje, ipak je način na koji je na kraju odbio crno-bijele prije tri godine ostavio duboke rane koje i dalje bole navijače.

Zašto je Mirotić "ispalio" Partizan?

Djelovalo je da je sve dogovoreno i da će Partizan ozvaničiti dolazak Nikole Mirotića iz Barselone, ali je na kraju viđena "rampa" i prelazak bivšeg španskog reprezentativca u Olimpiju iz Milana.

"(Ostoja) Mijailović je rekao da smo bili kod njega... bili smo Ostoja, Jovan (sin Ostoje Mijailovića) i ja kod njega u Crnoj Gori u kući. Stvarno je bio srdačan sastanak i stvarno je dao riječ. Zašto nije došao, zbog čega je promijenio razmišljanje, to su njegove neke stvari. On je imao zagarantovan ugovor sa Barselonom koji je čitav naplatio, tako da je sve ovo što je poslije zarađivao bio bonus", rekao je Zoran Savić u jednom intervjuu za "Sport Klub".

"U tom momentu, tu se slažem sa Ostojom, ponudili smo mu više od naših mogućnosti, ali mislim da smo ponudili koliko smo mogli. Poslije osvojene ABA lige smatrali smo da je mogao da se konektuje sa ostalim igračima. Da nam da neki plus, dao je riječ. Sam je insistirao na tome. Bio je između Monaka, čiji predsjednik ga je posjetio i nas. Rekao je da će nam reći za 48 sati".

BONUS VIDEO:

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03:30
Mirotić govorio o odnosu navijača prema njemu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Mirotić KK Partizan

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