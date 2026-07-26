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Vojvodina pronašla novog trenera

Vojvodina pronašla novog trenera

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vojvodina je odlučila da Marko Savić bude nasljednik Miroslava Tanjge.

Vojvodina ima novog trenera marko savic preuzima staru damu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Vojvodina odlučila je da nasljednik Miroslava Tanjge bude Marko Savić, prenosi "Mozzart Sport". Iako se u javnosti spekulisalo da je možda vrijeme za Slavišu Jokanovića, Vojvodina se odlučila za njegovog pomoćnika iz Al Nasra, koji bi u ponedjeljak trebalo da dođe u Novi Sad na finalizaciju pregovora.

Ukoliko sve protekne u skladu sa očekivanjima, Savić bi tako Vojvodinu vodio odmah na gostovanju Ajaksu u revanš utakmici Lige konferencija (četvrtak), gdje se "staroj dami" daju slabe šanse poslije teškog poraza kod kuće (4:1).

Inače ovo nije prvi put da je Vojvodina u kontaktu sa Savićem, ali ranije se kockice nisu poklopile i ovo je trenutak kada će se putevi konačno ukrstiti. Marko Savić (42) će tako dobiti priliku da ponovo radi u srpskom fudbalu, a vidjećemo da li će uspjeti da Vojvodinu "izvuče" iz problema u kome se renutno nalazi.

Savić je inače samostalno vodio Voždovac, Železničar i Čukarički, kao i Levadiju iz Talina, dok je radio u mlađim kategorijama Zvezde, Voždovca i Žarkova.

Podsjetimo, poslije ostavke Miroslava Tanjge Vojvodinu je protiv Crvene zvezde vodio vršilac dužnosti Predrag Kandić.

BONUS VIDEO:

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00:36
Težak poraz Vojvodine u Novom Sadu: Ajaks radio šta je hteo i pobedio 4:1
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

(MONDO)

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Tagovi

FK Vojvodina Marko Savić

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