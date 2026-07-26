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Dušan Tadić prelomio: Evo gdje će igrati naredne sezone

Dušan Tadić prelomio: Evo gdje će igrati naredne sezone

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nekadašnji fudbaler Vojvodine i Ajaksa nakon gledanja utakmice tih timova donio odluku da karijeru ipak nastavi u Holandiji, gdje ga samo detalji dijele od potpisa ugovora.

Dusan tadic prelazi u nec najmegen Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Dušan Tadić karijeru neće nastaviti u Aziji - nekom timu Ujedinjenih Arapskih Emirata ili druge egzotične zemlje - već u jednoj od najboljih evropskih liga. Kako je za MONDO potvrđeno od izvora iz Holandije, bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić potpisuje jednogodišnji ugovor sa ekipom NEC iz Najmegena.

Pregovori su ušli u finalnu fazu, ostale su da se dogovore još samo sitnice, a nakon toga biće potpisan ugovor. Prije samo nekoliko dana činilo da od dogovora nema ništa i da su Tadićevi zahtjevi previsoki za bilo koji klub u Holandiji, pa da je ostanak u azijskom fudbalu jedina opcija za proslavljenog igrača.

U međuvremenu je Dušan Tadić posjetio Novi Sad, odgledao meč Vojvodine i Ajaksa, srdačno se pozdravio sa Veljkom Paunovićem i Đordijem Krojfom, a zatim i na najljepši mogući način pokazao navijačima holandskog tima koliko mu znače. Navijači Ajaksa Tadića smatraju za klupsku legendu, a u narednom periodu imaće priliku češće da ga gledaju - kao protivnika.

Dušan Tadić prve korake u fudbalu napravio je kao igrač ekipe AIK iz Bačke Topole, a zatim je nakon godina igranja za Vojvodinu počeo inostranu karijeru. Nastupao je za Groningen i Tvente, pa bio član Sautemptona sa kojim je igrao Premijer ligu, a zatim postao legenda u Amsterdamu dok je nosio dres Ajaksa. Uslijedile su avanture u Fenerbahčeu i Al Vahdi nakon kojih je sve spremno za povratak u Holandiju.

Srpski fudbaler je ovog ljeta imao ponudu Vojvodine da se vrati u Novi Sad, ali i ponudu Šalkea da ponovo igra uz Edina Džeka. Pominjalo se i da je Fenerbahče pripremio ulogu pomoćnog trenera ukoliko Tadić želi da ovog ljeta okači kopačke o klin, ali... Kreativni vezni fudbaler želi da igra još malo - barem godinu dana u Holandiji, a onda ćemo vidjeti za dalje.

Bonus video:

Pogledajte

00:41
Dušan Tadić došao da gleda Vojvodina - Ajaks
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Dušan Tadić

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