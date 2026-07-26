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Real Madrid završio najveći transfer ljeta vrijedan više od 100 miliona evra

Real Madrid završio najveći transfer ljeta vrijedan više od 100 miliona evra

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nevjerovatan posao u letnjem prelaznom roku završio je Rela Madrid, transferom Diomandea.

Jan diomande prelazi u real madrid Izvor: Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid je završio najveći transfer ljeta - Florentino Perez razbio je kasicu, pa će Žoze Murinjo u narednoj sezoni računati i na momka koji je ovog ljeta bio najtraženija roba na tržištu. Liverpul je bio spreman da izdvoji ogroman novac, ali će Jan Diomande (19) ponovo igrati u španskom prvenstvu.

Madriđani će platiti više od 100 miliona evra za krilnog napadača RB Lajpciga, a čim budu obavljeni ljekarski pregledi mladi fudbaler će potpisati ugovor do 2031. godine. On bi trebalo da bude najveće pojačanje Reala ovog ljeta, ali i jedan od najvećih transfera u evropskom fudbalu između dvije sezone.

Murinjo će na raspolaganju imati jednog od najtalentovanijih igrača u evropskom fudbalu i momka od kojeg se očekuje da u narednim godinama bude zaštitno lice kluba. Diomande se najbolje snalazi po lijevoj strani terena, a njegov dolazak mogao bi da znači i jedan veoma važan odlazak sa stadiona "Santijago Bernabeu" pošto je prethodnih dana otkriveno da bi Arsenal želio da dovede Vinisijusa Žuniora.

Reprezentativac Obale Slonovače rođen je u Abidžanu, gdje je u lokalnoj akademiji počeo fudbalsku karijeru.Svojevremeno je išao na probu u Glazgov Rendžers, ali nije uspio da se nametne za ugovor, pa se neobavljenog posla vratio u rodnu zemlju. Kasnije se oprobao i u Španiji, gdje je preko rezervnog tima stigao do dresa Leganjesa, ali se tu nije dugo zadržao - odmah ga je primijetio RB Lajpcig i platio 20 miliona evra, koliko je bila klauzula.

Tokom jedine sezone u Njemačkoj Diomande je odigrao 36 mečeva, postigao 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Prije toga je za španski Leganjes odigrao tek 10 mečeva na kojima je imao dva gola i jednu asistenciju. Do sada je upisao i 14 utakmica za reprezentaciju Obale Slonovače, u čijem dresu je tri puta bio strijelac. Na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu odigrao je sve četiri utakmice, uz asistenciju protiv Kurasaa.

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Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

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Real Madrid

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