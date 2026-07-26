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Crvena zvezda pobijedila Vojvodinu u derbiju Superlige Srbije: Nardin Mulahusejnović opet strijelac

Crvena zvezda pobijedila Vojvodinu u derbiju Superlige Srbije: Nardin Mulahusejnović opet strijelac

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Crvena zvezda pobijedila Vojvodinu u derbiju drugog kola Superlige Srbije.

Crvena zvezda pobijedila Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Vojvodinu na meču u Beogradu i sada je ponovo lider Superlige Srbije - 3:1 (2:1)

Strijelci za aktuelnog šampiona Srbije već u ranoj fazi meča bili su Osman Bukari i Vasilije Kostov, a zatim je na drugoj strani terena pogodio Nardin Mulahusejnović. Bio je to već treći pogodak napadača iz Bosne i Hercegovine na četvrtom meču u dresu novosadskog kluba,  potvrdivši da se nalazi u odličnoj golgeterskoj formi.

Vidjeli smo tokom prvog dijela meča još mnogo prilika koje nisu iskorišćene, a zatim je u nastavku opao tempo meča.

Posljednji gol na utakmici djelo je Dimitrija Šarića, talentovanog omladinca Crvene zvezde kojem je trener crveno-bijelih Dejan Stanković ukazao šansu. On je pogodio u posljednjem minutu meča i postavio konačan rezultat. Crvena zvezda se ovom pobjedom vratila na prvo mjesto tabele, a za sada maksimalan učinak ima još samo IMT.

"Prvo poluvrijeme sa 30-35 minuta dominacije. Dali smo dva, mogli smo još, primili gol. Na tim stvarima rastemo. Bićemo još bolje. Promjenom formacije smo im oduzimali dubinu. Zašto bih reskirao? Imali smo šanse i u drugom dijelu. I dalje smo u julu, igramo na tri dana. Popravljamo stvari u hodu. Tri boda su tri boda", rekao je Stanković.

Predrag Kandić, njegov kolega sa upražnjene klupe "lala" zbog odlaska Miroslava Tanjge, rekao je da je Vojvodina u prvi dio meča ušla bojažljivo.

"U drugom smo bili u egalu. To je neki utisak sada, vruće glave. Možda će biti drugačije kada pogledam snimak. Bili smo u igri do kraja utakmice, šteta što smo primili ovaj treći gol", rekao je Kandić.

Pogledajte golove


(MONDO)

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Tagovi

Nardin Mulahusejnović FK Vojvodina FK Crvena zvezda

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