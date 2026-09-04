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Da li je moguće da niko neće Nikolu Mirotića?

Da li je moguće da niko neće Nikolu Mirotića?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Mirotić i dalje je bez angažmana poslije raspada Monaka.

Mirotić bez angažmana nakon raspada Monaka gdje nastavlja karijeru Izvor: MN PRESS

Šta se dešava sa Nikola Mirotić? Crnogorski centar je postao slobodan agent nakon što je Monako doživio finansijski kolaps i ostao je jedini od igrača sa najveće košarkaške scene koji nije pronašao novi angažman. Spominjao se njegov povratak u Barselonu, ali kako su se Katalonci odlučili za podmlađivanje tima, on je eliminisan iz planova.

Ovo je jedan od rijetkih prelaznih rokova da se Mirotić nije dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom i Partizanom, pošto su za njega vrata "vječitih" odavno zatvorena. Uprkos tome što je u poznim igračkim godinama, nekadašnji igrač Barselone, Olimpije, Čikaga i Milvokija ima još toga da pokaže na košarkaškom terenu, samo je pitanje šta mu je prioritet u ovoj fazi karijere.

Kako prenose španski mediji, iskusni as bi mogao ponovo put Španije, pošto je za njegove usluge zainteresovana Baskonija. To znači da će nastaviti da igra u eliti, ali ovog puta u timu koji nema šampionske domete. Da li će to biti njegova konačna odluka, vidjećemo...

Kako je igrao?

Nikola Mirotić je bio jedno od najvećih imena u timu koji je oformio Vasilis Spanulis, ali njegova uloga je bila promjenljiva, što zbog povreda, što zbog uloge koju mu je namjenio trener. Prethodno je doživio razočarenje u Olimpiji iz Milana, gdje dvije sezone nisu uspjeli da ostvare zapaženiji uspjeh, pa praktično od Barselone ne može da se pohvali nekim uspjesima.

Uprkos povredama i lošoj atmosferi u klubu, Monako je uspio da osvoji sve domaće trofeje i stigne do plej-ina Evrolige, a Mirotić je imao značajan doprinos od 11 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije po meču.

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Tagovi

Nikola Mirotić košarka

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