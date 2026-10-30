Svi pričaju da je Vasa u nemilosti, a on igra 30 minuta: Samo zbog Filipa Petruševa nije pobijedio

Vasilije Micić je nakon glasina da je u svađi sa Dimitrisom Itudisom odigrao sjajno protiv Dubaija. Ipak Filip Petrušev je bio još bolji i odnio je pobjedu.

Izvor: Coust Laurent/AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Filip Petrušev i Vasa Micić su igrali, a Dubai je pobedio Hapoel u Evroligi. Bilo je 97:83 na kraju i tim Ćavija Paskvala se vratio u plejof zonu.

Nakon glasina da Vasa Micić i Dimitris Itudis ne pričaju vratio se u tim plejmejker Srbije i dao je 15 poena, imao 7 asistencija i 4 skoka. Sa druge strane Filip Petrušev je za 17 minuta upisao 20 poena, imao 3 skoka i bio je najbolji pojedinac na meču.

Eli Okobo je dodao 18 poena uz 5 asistenmcija i 3 skoka, Dvejn Bejkon je imao 17 poena i 5 skokova, Mozes Rajt 12 poena, 6 skokova i 3 asistencije, a Kosta Kondić je meč završio sa 3 poena. Osim Micića koji je na terenu proveo 29 minuta kod Hapoela je Den Oturu imao 14 poena, a Iš Venrajt i Antonio Blejkni po 11.

Šta pričaju o Vasi?

Srpski košarkaš propustio je meč osmog kola Evrolige, kako se zvanično saopštilo zbog bolova u skočnom zglobu. Ipak izraelski mediji su pisali da je razlog sukob sa trenerom Itudisom iako je Vasa lider tima i prosječno bilježi 13,1 poen, 2,4 skoka i 3,9 asistencija po utakmici.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!