Katastrofa za Olimpijakos pred Zvezdu: Žan Montero operisan - pauzira 6 mjeseci

Jako loše vijesti iz Pireja povodom povrede sjajnog pleja Žana Montera.

Izvor: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Olimpijakos oglasio se saopštenjem povodom povrede plejmejkera Žana Montera i vijesti su jako loše. Jedan od najboljih u timu Jorgosa Barcokasa će odsustvovati sa terena čak šest mjeseci nakon što je podvrgnut operaciji, navode grčki crveno-bijeli.

"Žan Montero je danas operisan kako bi mu bio saniran lateralni meniskus na lijevom kolenu. Očekuje se da će odsustvovati sa terena šest mjeseci. Cijela porodica KK Olimpijakos želi Žanu lak i brz oporavak i raduje se njegovom povratku na teren", navodi se u kratkom saopštenju.

On je već neko vrijeme u procesu oporavka, ali dosadašnje metode nisu dale očekivane rezultate, pa je morao da bude podvrgnut hirurškom zahvatu. Iako se isprva činilo da situacija nije toliko ozbiljna, dodatni pregledi su donijeli katastrofalne rezultate.

Ove sezone, Žan Montero u Evroligi bilježi prosječno 15,5 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija na šest odigranih utakmica. U prvih osam kola, Olimpijakos je ostvario šest pobjeda i pretrpio dva poraza, a prije meča sa Zvezdom u desetom kolu će odigrati protiv Olimpije iz Milana ovog petka od 20.15.

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