Majk Džejms sjeo na ortopedski trotinet i šutirao na koš!

Majk Džejms je riješio da se vrati što prije i uspio je da pogodi koš uprkos tome što ne može na noge.

Izvor: X/@SkweekSports

Pred početak utakmice između Anadolu Efesa i Panatinaikosa videli smo sjajnu scenu. Majk Džejms je izašao na teren i šutirao na koš! Najbolji strijelac u istoriji Evrolige pojavio se na ortopedskom trotinetu (medicinsko pomagalo koje služi kao alternativa štakama ili hodalici, op.a.), dovezao se do linije penala i pogodio!

On je u prvom kolu Evrolige protiv Crvene zvezde u Beogradu doživio povredu. Pao je u trećoj četvrtini, a na kraju se ispostavilo da je pokidao Ahilovu tetivu i da neće nazad na teren makar sedam mjeseci, a možda i do kraja sezone. Pogledajte ga na terenu:

Mike James is still getting shots up ⠀ A knee scooter shooting session before Anadolu Efes vs Panathinaikos in the EuroLeague ⠀ S Sport ⠀ #MikeJames #EuroLeague https://t.co/bkRyNa9Jw6 — SKWEEK (@SkweekSports)October 30, 2026

Šta se desilo na meču?

Anadolu Efes je nanio drugi poraz Panatinaikosu uz sjajnu utakmicu Kamerona Pejna. Nekadašnji bek Partizana imao je 14 poena i 8 asistencija, dok je bivši centar Partizana Bruno Fernando imao 15 poena i 5 skokva. Kolin Malkom je imao 16 poena i 6 skokova, a Dario Šarić dabl-dabl sa 11 poena i 12 skokova uz 4 asistencije. U timu Željka Obradovića Kendrik Nan je imao 17 poena, dok je Najdžel Hejs imao 11 uz 5 skokova i niko drugi nije bio dvocifren.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!