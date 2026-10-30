logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Majk Džejms sjeo na ortopedski trotinet i šutirao na koš!

Majk Džejms sjeo na ortopedski trotinet i šutirao na koš!

Autor D.Š. Izvor mondo.rs
0

Majk Džejms je riješio da se vrati što prije i uspio je da pogodi koš uprkos tome što ne može na noge.

Majk Džejms povrijeđen šutirao na koš Izvor: X/@SkweekSports

Pred početak utakmice između Anadolu Efesa i Panatinaikosa videli smo sjajnu scenu. Majk Džejms je izašao na teren i šutirao na koš! Najbolji strijelac u istoriji Evrolige pojavio se na ortopedskom trotinetu (medicinsko pomagalo koje služi kao alternativa štakama ili hodalici, op.a.), dovezao se do linije penala i pogodio!

On je u prvom kolu Evrolige protiv Crvene zvezde u Beogradu doživio povredu. Pao je u trećoj četvrtini, a na kraju se ispostavilo da je pokidao Ahilovu tetivu i da neće nazad na teren makar sedam mjeseci, a možda i do kraja sezone. Pogledajte ga na terenu: 

Šta se desilo na meču?

Anadolu Efes je nanio drugi poraz Panatinaikosu uz sjajnu utakmicu Kamerona Pejna. Nekadašnji bek Partizana imao je 14 poena i 8 asistencija, dok je bivši centar Partizana Bruno Fernando imao 15 poena i 5 skokva. Kolin Malkom je imao 16 poena i 6 skokova, a Dario Šarić dabl-dabl sa 11 poena i 12 skokova uz 4 asistencije. U timu Željka Obradovića Kendrik Nan je imao 17 poena, dok je Najdžel Hejs imao 11 uz 5 skokova i niko drugi nije bio dvocifren.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Majk Džejms košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC