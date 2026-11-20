Voker Kesler pričao je o Luki Dončiću i tvrdi da on igra mnogo bolje u defanzivi nego što ljudi zaista misle.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Luka Dončić igra sezonu iz snova. Zahvaljujući njemu su Lejkersi na samom vrhu na Zapadu sa skorom 13-3. Ima prosjek od 38.1 poena, 7.6 asistencija i 7 skokova po utakmici. O njemu je u superlativima pričao njegov saigrač Voker Kesler.

"Luka je igrač koji voli da se takmiči, posebno kada je nervozan ili frustriran, emotivan je kao osoba. Onda vidite kakav je kad je srećan, kada se smije, način na koji igra. To je njegov stil igre, kako god da se osjeća, kod njega ne postoji strah. Kada igraš tako, nemaš šta da izgubiš", rekao je Kesler.

Slovenac je lider ekipe i to je potvrdio i njegov saigrač.

"Znam šta ću da radim kada sam na terenu, da treba da kontrolišem reket, da ne dozvolim rivalu da poentira, uradiću sve da dobijemo meč. Mislim da je to još jedan razlog zbog kog igramo tako dobro, jer svi mi želimo isto - da pobjeđujemo. Niko ne juri individualnu statistiku trenutno."

"Luka je bolji defanzivac nego što mislite"

Walker Kessler on Luka Doncic’s defense“People say he's not a good defender. That brother is a better defender than a lot of people think. He's getting into passing lanes, he's a good help-side defender, he's very smart.”(Via @OldManAndThree) https://t.co/qqarVMfk3G — NBABase (@TheNBABase)November 19, 2026

Centar "jezeraša" je detaljnije pričao o Dončićevoj odbrani, iako se priča više o njegovoj igri u napadu.

"Evo, Luka na primjer ima prosjek od 40 poena po meču, ali to ne radi zato što juri statistiku. Dodaje lopte, igra odbranu. Ljudi pričaju da nije dobar defanzivac. Čovječe, Luka je bolji defanzivac nego što ljudi misle. Veoma je pametan, pomaže cijelom timu", rekao je Kesler.

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