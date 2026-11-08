Bivši centar Zvezde trebao da bude heroj, Golston trojkom uz zvuk sirene donio pobjedu Bosni!

"Studenti" savladali Kluž poslije dramatične završnice u Rumuniji.

Izvor: ABA liga/Kluž

Košarkaši Bosne nakon šokantnog poraza od Balkana u Evrokupu vraćaju se na pobjednički kolosijek.

"Studenti" su u subotu u matine terminu savladali Kluž u Rumuniji rezultatom 93:91 i tako upisali četvrtu pobjedu u ABA ligi.

U prvoj četvrtini praktično se igralo u serijama, domaćin je imao „plus sedam“, potom smo vidjeli seriju Bosne 14:0 da bi poslije prvih dest minuta na semaforu bilo 25:23.

Uspio je Kluž da potom stekne dvocifrenu prednost, a ona se istopila tek tri minute prije kraja utakmice kada je Braun Ramirez pogodio dvojku i dodatno slobodno bacanje za izjednačenje 85:85.

U dramatičnoj završnici heroj je trebao da bude bivši centar Crvene zvezde Uroš Plavšić koji je 15 sekundi prije kraja zakucao za 91:90, međutim, pojavio se i heroj u ekipi Bosne.

Deandre Golston praktično uz svuk sirene pogodio je trojku i tako „studentima“ donio pobjedu, četvrtu u ABA ligi.

