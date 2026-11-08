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Bivši centar Zvezde trebao da bude heroj, Golston trojkom uz zvuk sirene donio pobjedu Bosni!

Bivši centar Zvezde trebao da bude heroj, Golston trojkom uz zvuk sirene donio pobjedu Bosni!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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"Studenti" savladali Kluž poslije dramatične završnice u Rumuniji.

Bosna pobijedila Kluž u ABa ligi Izvor: ABA liga/Kluž

Košarkaši Bosne nakon šokantnog poraza od Balkana u Evrokupu vraćaju se na pobjednički kolosijek.

"Studenti" su u subotu u matine terminu savladali Kluž u Rumuniji rezultatom 93:91 i tako upisali četvrtu pobjedu u ABA ligi.

U prvoj četvrtini praktično se igralo u serijama, domaćin je imao „plus sedam“, potom smo vidjeli seriju Bosne 14:0 da bi poslije prvih dest minuta na semaforu bilo 25:23.

Uspio je Kluž da potom stekne dvocifrenu prednost, a ona se istopila tek tri minute prije kraja utakmice kada je Braun Ramirez pogodio dvojku i dodatno slobodno bacanje za izjednačenje 85:85.

U dramatičnoj završnici heroj je trebao da bude bivši centar Crvene zvezde Uroš Plavšić koji je 15 sekundi prije kraja zakucao za 91:90, međutim, pojavio se i heroj u ekipi Bosne.

Deandre Golston praktično uz svuk sirene pogodio je trojku i tako „studentima“ donio pobjedu, četvrtu u ABA ligi.

Tagovi

KK Bosna KK Kluž ABA liga

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