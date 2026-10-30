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"Nije u mom domenu da analiziram!" Dragan Bajić napustio konferenciju za novinare nakon 10 sekundi!

"Nije u mom domenu da analiziram!" Dragan Bajić napustio konferenciju za novinare nakon 10 sekundi!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Trener Beča je bio samo desetak sekundi pred kamerama nakon okršaja Beča i Bosne.

Dragan Bajić 10 sekundi pres nakon utakmice Beč Bosna Izvor: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

U okršaju Beča i Bosne, u okviru ABA lige, trijumfovao je sarajevski tim. Izabranici Dragana Bajića, koji sjedi na klupi austrijskog tima, poraženi su razlikom od sedam poena (81:88), a obraćanje bivšeg trenera Igokee m:tel medijima nakon meča trajalo je tek nekoliko sekundi.

"Prvo, čestitke Bosni na pobjedi. Zahvaljujem se publici što je došla u velikom broju. Što se tiče utakmice, mislim da nije u mom trenerskom domenu da je uopšte analiziram. Toliko od mene, hvala", bilo je sve što je rekao Bajić za desetak sekundi prije nego što je otišao sa konferencije za novinare.

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Šta je o utakmici rekao trener Bosne Dario Đerđa?

"Prvo, ponosan sam na momke, s obzirom na to da smo imali stvarno tešku sedmicu, sa putovanjem u Rim preko Istanbula do nekih drugih stvari. Drago mi je da smo uspjeli da pobijedimo. Mislim da smo mogli puno bolje da odradimo u nekim momentima. Otišli smo na plus 16, a onda smo jednostavno prestali da igramo, prestali da dijelimo loptu i primili najmanje četiri-pet situacija – što trojki, što faul koševa. Naravno, onda protivnik dobije krila. Međutim, uspjeli smo da nađemo petorku koja će izbalansirati i napraviti posao. Mislim da smo zasluženo pobijedili na kraju i ovo je jedan podsticaj za nas da nastavimo da budemo iz utakmice u utakmicu sve bolji", bile su riječi Đerđe, čija je ekipa večeras ostvarila treću pobjedu u ABA ligi.

Sa druge strane, Beč je na učinku 1-4.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Bosna KK Beč košarka ABA liga treneri Dragan Bajić Dario Đerđa

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