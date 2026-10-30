"Nije u mom domenu da analiziram!" Dragan Bajić napustio konferenciju za novinare nakon 10 sekundi!

Trener Beča je bio samo desetak sekundi pred kamerama nakon okršaja Beča i Bosne.

Izvor: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

U okršaju Beča i Bosne, u okviru ABA lige, trijumfovao je sarajevski tim. Izabranici Dragana Bajića, koji sjedi na klupi austrijskog tima, poraženi su razlikom od sedam poena (81:88), a obraćanje bivšeg trenera Igokee m:tel medijima nakon meča trajalo je tek nekoliko sekundi.

"Prvo, čestitke Bosni na pobjedi. Zahvaljujem se publici što je došla u velikom broju. Što se tiče utakmice, mislim da nije u mom trenerskom domenu da je uopšte analiziram. Toliko od mene, hvala", bilo je sve što je rekao Bajić za desetak sekundi prije nego što je otišao sa konferencije za novinare.

Šta je o utakmici rekao trener Bosne Dario Đerđa?

"Prvo, ponosan sam na momke, s obzirom na to da smo imali stvarno tešku sedmicu, sa putovanjem u Rim preko Istanbula do nekih drugih stvari. Drago mi je da smo uspjeli da pobijedimo. Mislim da smo mogli puno bolje da odradimo u nekim momentima. Otišli smo na plus 16, a onda smo jednostavno prestali da igramo, prestali da dijelimo loptu i primili najmanje četiri-pet situacija – što trojki, što faul koševa. Naravno, onda protivnik dobije krila. Međutim, uspjeli smo da nađemo petorku koja će izbalansirati i napraviti posao. Mislim da smo zasluženo pobijedili na kraju i ovo je jedan podsticaj za nas da nastavimo da budemo iz utakmice u utakmicu sve bolji", bile su riječi Đerđe, čija je ekipa večeras ostvarila treću pobjedu u ABA ligi.

Sa druge strane, Beč je na učinku 1-4.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!