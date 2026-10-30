ABA liga: "Možda suđenje nije bilo savršeno ni dobro, ali je u okviru standarda"

Iz regionalnog takmičenja izvršili su detaljnu analizu suđenja u prva četiri kola i odgovorili na kritike Vlade Jovanovića.

Izvor: MN PRESS

Suđenje u ABA ligi je iz sezone u sezonu tema o kojoj se vodi velika polemika, a čini se da je negodovanje iz klubova sve glasnije. Trener šampiona Srbije, ekipe Spartaka iz Subotice, Vlada Jovanović je jasno istupio sa apelom da se nešto uradi po ovom pitanju, ali iz ostalih tabora nismo čuli ništa osim standardnih žalbi i komentara.

Iz regionalnog takmičenja su odlučili da se oglase saopštenjem u kome se navodi da je suđenje u prva četiri kola bilo korektno...

Održan je sastanak sa predstavnicima svih 20 klubova, na kojem je predsjednik Sudijske komisije Migel Anhel Peres detaljno analizirao dosadašnji učinak arbitara.

"Sezonu smo započeli pripremom Priručnika sa sudijskim kriterijumima, koji je dostavljen sudijama, kontrolorima i klubovima. U njemu su predstavljene najvažnije situacije iz igre i definisani kriterijumi koji treba da se primjenjuju. Pored toga, svake nedjelje radimo sa sudijama i kontrolorima. Organizujemo onlajn sastanke na kojima analiziramo suđenje u svim utakmicama svakog kola i ukazujemo na oblasti u kojima postoji prostor za napredak", počeo je Peres i nastavio:

Izvor: MN PRESS

"Sastanci sa sudijama održavaju se i prije i poslije svake utakmice. Nakon toga Sudijsko odjeljenje dobija početnu procjenu, analizira je i, ukoliko je potrebno, unosi odgovarajuće korekcije u vezi sa konkretnim situacijama. To znači da svaka utakmica prolazi kroz dvostruku analizu. Na kraju pripremamo spisak ključnih situacija sa svake utakmice, uz odgovarajuće video-snimke. Taj spisak najprije dostavljamo klubovima koji su igrali utakmicu i sudijama koje su je vodile. Na kraju dana objedinjene analize svih utakmica šaljemo svim klubovima i sudijama".

Objasnio je kako se vrši analiza suđenja.

"O kvalitetu suđenja možemo da razgovaramo uopšteno i subjektivno, ali nismo dobili nijedan upit klubova kojim se dovodi u pitanje ili osporava bilo koja od 722 situacije analizirane tokom prva četiri kola. To je objektivna činjenica. Na utakmicama na kojima je kvalitet suđenja ocijenjen ispod očekivanog prosjeka, ovaj proces se dodatno proširuje i detaljno se analizira svaka odluka tokom utakmice. Na taj način se svaka sudijska odluka, od prve do posljednje sekunde, pojedinačno ispituje".

Prema njegovim riječima, konstantno se komunicira sa trenerima i klubovima i podvlači da je svima predočeno da će sudijama biti potrebno vrijeme za prilagođavanje jer se radi o potpuno novoj listi...

Izvor: MN PRESS

"Sezonu smo započeli onlajn sastankom sa svim glavnim trenerima i sportskim direktorima klubova ABA lige i ABA 2 lige. Tokom tog sastanka objasnili smo da će sudijska lista biti potpuno nova i da će sudijama biti potreban period prilagođavanja Ligi. To je sasvim normalno kada neko prvi put počne da radi u novom takmičenju, sa novim pravilima, igračima i ekipama koje još ne poznaje. Slično tome, kada igrači i treneri dođu u novi klub, potrebno im je vrijeme da se prilagode i upoznaju sa sistemima igre ekipe. Isti princip važi i za sudije".

Klubovi poslije svake utakmice dobijaju sudijske izvještaje, a poslije četiri kola svi su dobili i dodatne informacije.

"Ovaj izvještaj objedinjuje podatke Sudijske komisije o zvanično evidentiranim događajima iz statistike ABA lige, uključujući statistiku svih akcija tokom utakmica i ukupnu statistiku mečeva, zajedno sa ocjenama kontrolora dokumentovanim u izvještajima o ključnim situacijama, koji obuhvataju svih deset utakmica svakog kola. Materijal koji se razmatra u tim izvještajima u prosjeku sadrži 180 stavki. Pored toga, po završetku prva četiri kola ove sezone dostavili smo i dodatni izvještaj u kojem se porede statistički podaci iz istog perioda prethodne sezone 2025/26. i aktuelne sezone 2026/27".

Peres je najavio i seminar za sve arbitre sa sudijske liste ABA lige, koji će biti održan krajem novembra.

"Veoma nam je važno da održimo ovaj seminar i da, pored rada na daljinu, dobijemo priliku da radimo zajedno uživo. To će nam mnogo pomoći da unaprijedimo mehaniku suđenja na terenu, komunikaciju, kao i primjenu i protokole korišćenja sistema za pregled spornih situacija (IRS), uz ostale oblasti rada. Pored toga, sprovešćemo testove fizičke spremnosti i poznavanja pravila".

Izvor: MN PRESS

Naveo je i ko će biti uključen u ovaj projekat. "Imaćemo priliku i da čujemo mišljenja o igri i suđenju od ljudi koji nisu sudije, što će nam omogućiti da dobijemo drugačiju perspektivu. U tu svrhu organizovaćemo okrugli sto na kojem će učestvovati bivši igrači koji imaju iskustvo i kao sportski direktori ili treneri: Pero Antić, Nikola Lončar i Veljko Mršić. Pored toga, gosti seminara biće stručnjaci Luiđi Lamonika, šef suđenja u Italiji, i Dragan Medan, član Sudijske komisije Evrolige".

Govoreći o dosadašnjem učinku arbitara, Peres je priznao da kvalitet suđenja nije bio na vrhunskom nivou, ali smatra da su postavljeni standardi ispunjeni.

Ocjena suđenja u prva četiri kola?

Sam Peres kaže da suđenje nije bilo perfektno, čak ni veoma dobro, ali da je u okviru postavljenih standarda.

"Do sada smo odigrali 40 utakmica u četiri kola. Ne možemo da kažemo da je suđenje bilo savršeno, pa čak ni veoma dobro, ali je ispunilo standard koji smo postavili. Od 40 odigranih utakmica, na dvije je suđenje bilo ispod očekivanog nivoa, što predstavlja pet odsto. Na mnogim drugim utakmicama učinak je bio na uobičajenom nivou, dok je na pojedinim bio dobar. Naravno, još nemamo dovoljno podataka da bismo donosili konačne zaključke, ali važno je istaći da među 40 odigranih utakmica nije bilo nijedne na kojoj su sudijske greške odlučile pobjednika".

Imao je i odgovor na pritužbe koje je iznio Vlada Jovanović poslije utakmice sa Partizanom u Subotici.

Izvor: MN PRESS

"Kontrolor na utakmici Zadar – Ilirija, koju je Zadar dobio sa 25 poena razlike, bio je Dragan Medan, član Sudijske komisije Evrolige. Kontrolor na utakmici Spartak – Partizan bio je Časlav Čukalović, takođe kontrolor Evrolige. Na obje utakmice suđenje je ocijenjeno iznad prosjeka, a ipak su se nakon njih pojavile izjave kojima je suđenje dovedeno u pitanje", rekao je Peres i zaključio:

"Otvoreni smo za komentare klubova u vezi sa našim izvještajima sa utakmica, kao i za pružanje dodatnih objašnjenja i održavanje razgovora kad god klubovi smatraju da je to potrebno. Čak smo ponovo pregledali tri od 722 analizirane situacije i naknadno zamijenili prvobitne procjene novim zaključcima".

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