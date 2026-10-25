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Penjaroja se oglasio poslije drame: "I Spartak je zaslužio pobjedu"

Penjaroja se oglasio poslije drame: "I Spartak je zaslužio pobjedu"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Đoan Penjaroja komentarisao je pobjedu protiv Spartaka, ukazujući na nedostatke u igri svog tima i pohvalivši protivnika.

Đoan Penjaroja o utakmici Spartak Partizan Izvor: KK Spartak Office Shoes Subotica/youtube

Trener Partizana Đoan Penjaroja vidio je dramatičnu pobjedu svog tima protiv Spartaka u Subotici i nije htio da joj gleda u zube zbog onoga što mu se nije svidjelo u njoj. Nije to bila igra po njegovom ukusu, nije bilo ni Karlika Džounsa, jer je odmarao, ali sve je razumio Španac i veoma je zadovoljan uspjehom košem Antonija Rivsa 26 sekundi prije kraja.

"Srećan sam zbog pobjede, što je jasno. Nisam srećan zbog naše igre, jer mislim da je trebalo da bolje nastupimo. Veoma mi se sviđa kako Spartak igra, imam veliko poštovanje prema njegovom treneru. Znali smo da neće biti lako, prije svega jer Spartak igra dobro, a potom je i derbi uticao na to da vjerovatno nemamo jasan fokus u ovoj utakmici i imali smo veliki problem. Nismo kontrolisali ritam meča, imali smo veliki problem u odbrani od pikenrola, u igri 'jedan na jedan', u protoku lopte, jer je Spartak igrao veoma dobru i agresivnu odbranu na našoj liniji dodavanja", rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Naglasio je Španac i to da ni Spartakova pobjeda ne bi bila nezaslužena. Subotičani su u posljednjoj četvrtini imali 11 poena prednosti prije velikog naleta gostiju, koji je predvodio Alesandro Pajola, a dovršio Antonio Rivs.

"Na kraju, u posljednjih šest-sedam minuta smo se popravili u odbrani i došli na naš nivo. Ipak, veoma je jasno da bi bilo zasluženo i da je Spartak pobijedio u ovoj utakmici", kazao je Penjaroja.

Partizan će u nastupajućoj nedjelji odigrati dvije utakmice u Evroligi - protiv ASVEL-a u srijedu i protiv Žalgirisa u petak.

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Tagovi

Đoan Penjaroja KK Spartak Subotica KK Partizan košarka treneri ABA liga

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